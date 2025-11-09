טלטלה ב-BBC: מנכ"ל הערוץ התפטר לאחר שערך נאום של טראמפ

מנכ"ל ה-BBC טים דייווי, וראש חטיבת החדשות דבורה טרנס התפטרו היום (ראשון) לאחר שערכו באופן מוטה נאום של נשיא ארצות הברית דולד טראמפ.

המנכ"ל דייוי, שלח הודעה לעובדים בה אמר כי החלטתו היא "שלו לחלוטין". כאמור, בפרק של התוכנית "פנורמה" של תאגיד השידור הבריטי, שודר קטע הנערך והורכב מתוך חלקים שונים של נאומים של הנשיא טראמפ, בו נראה כאילו הוא אומר לתומכיו שהוא מתכוון ללכת איתם לקפיטול כדי "להילחם בכל הכוח".

בהודעה של דיווי, נכתב כי הוא הרהר "בדרישות האישיות והמקצועיות העצומות של ניהול תפקיד זה, במשך שנים רבים בתקופות קדחתניות אלה, בתקופות אלה, ל-BCC ערך ייחודי והוא מדבר אל הטובים ביותר שבנו". עוד נכתב כי התאגיד "אינו מושלם, ועלינו תמיד להיות פתוחים, שקופים ואחראיים. הדיון הנוכחי סביב הערוץ תרם באופן מובן להחלטתי".

אמש תקפה דוברת הבית הלבן קרוליין לוויט, בריאיון ל"טלגרף" את תאגיד השידור הבריטי, והאשימה את הערוץ ב"חוסר כנות מכוון", ובכך שמשדר "חדשות מזויפות במאה אחוז". לוויט, אמרה כי משלמי המסים הבריטיים "נאלצים לשלם את החשבון עבור מכונת תעמולה שמאלנית".