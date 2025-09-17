מקרון יכיר במדינה פלסטינית ללא תנאים - בערב ראש השנה

מומלצים -

נשיא צרפת, עמנואל מקרון, צפוי להכריז על הכרה במדינה פלסטינית באופן חד צדדי וללא תנאים ביום שני הקרוב - ערב ראש השנה, כך לפי התקשורת הצרפתית.

במקביל, חבר הפרלמנט הצרפתי לשעבר, מאיר חביב, טען כי אתמול ערך שיחה עם מקרון בה התחייב הנשיא להתנות את ההכרה בהחזרת החטופים ובפירוק חמאס מנשקו. חביב סיפר ל-i24NEWS כי יש בידיו את ההקלטה של מקרון והוא יפרסם אותה במידה והנשיא הצרפתי לא יעמוד בהבטחתו.

בחודש יולי האחרון הכריז מקרון כי יכיר במדינה פלסטינית בעצרת הכללית של האו"ם בחודש ספטמבר הקרוב. "העם הצרפתי רוצה שלום, אין עוד אלטרנטיבה", הצהיר. אל מקרון הצטרפו מאז מדינות נוספות שיצאו בהודעה דומה.

לאחר ההכרזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו הוציא מכתב חריף לנשיא הצרפתי בו טען כי "המתקפה על ישראל וההכרה בפלסטינים הגבירו את האנטישמיות. זו איננה דיפלומטיה - זו פייסנות. ההצהרות גרמו לחמאס להתעקש".

גם שגריר ארצות הברית בצרפת, צ'ארלס קושנר, שלח מכתב לנשיא צרפת עמנואל מקרון - בו גינה את האנטישמיות הגואה במדינתו. במכתב, אשר פורסם ב"וול סטריט ג׳ורנל", כתב השגריר כי "יהודים צרפתים רבים חוששים שההיסטוריה תחזור על עצמה באירופה". בתגובה, צרפת זימנה את קושנר לשיחה.