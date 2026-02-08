הבחירות בפורטוגל: המועמד הסוציאליסטי צפוי להביס את המתמודד מהימין הקיצוני

הבחירות בפורטוגל: המועמד הסוציאליסטי ממרכז-שמאל, אנטוניו ז'וזה סגורו, צפוי להביס היום (ראשון) את המתמודד מהימין הקיצוני, אנדרה ונטורה, בסיבוב השני של הבחירות לנשיאות פורטוגל.

סקרי דעת קהל בפורטוגל מצביעים על כך שסגורו צפוי לגרוף פי שניים יותר קולות מוונטורה בעימות בין שני המועמדים, שהגיעו למקומות הראשונים בסיבוב ההצבעה הראשון בחודש שעבר, בו אף אחד מ-11 המתמודדים לא הצליח להשיג למעלה מ-50% מהקולות הנדרשים לניצחון.

עם זאת, עצם ההעפלה לסיבוב השני מהווה כבר כעת אבן דרך עבור ונטורה ומפלגתו "שגה", שצמחה במהירות לכוח משמעותי בפוליטיקה הפורטוגלית, על רקע תפנית ימנית רחבה יותר באירופה.

סגורו, הפוליטיקאי הסוציאליסטי הוותיק, זכה בתמיכתם של פוליטיקאים אחרים מהזרם המרכזי בשמאל ובימין, המעוניינים לבלום את הגאות הפופוליסטית מהימין הקיצוני.