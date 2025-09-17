מצעדים, מעצרים וכרכרה: טראמפ בביקור בבריטניה

מומלצים -

נשיא ארצות הברית, דונלד טראמפ, נחת היום (רביעי) בוינדזור במסגרת ביקור ממלכתי היסטורי שני בבריטניה, שהחל באירועי טקסיות מרשימי - אך גם בהפגנות ומעצרים.

טראמפ התקבל תחילה על ידי הנסיך והנסיכה מוויילס, ולאחר מכן על ידי המלך צ’ארלס והמלכה קמילה - שזוהי הופעתה הציבורית הראשונה לאחר מחלה.

התהלוכה הרשמית יצאה לדרך עם ירי מטחי כבוד משישה תותחים מתקופת מלחמת העולם הראשונה, ונוגנו ההמנונים של בריטניה וארצות הברית. טראמפ ובני משפחת המלוכה נסעו יחד בכרכרה לאורך אחוזת וינדזור, במעמד של משמר כבוד של חיל האוויר המלכותי. לפי פרשנים בריטיים, הנסיעה המשותפת במרכבה נחשבת לכבוד יוצא דופן - וגם מזמנת למלך ולטראמפ הזדמנות לשיחה בארבע עיניים.

לצד הטקסיות, נרשמה נוכחות מחאה בולטת בעיר. לפחות ארבעה מפגינים נעצרו, לאחר שהקרינו על טירת וינדזור תמונות הקשורות לפרשת ג’פרי אפשטיין. הרחובות סביב הטירה מלאים בקהל סקרנים, ולצד דגלי הממלכה הונפו גם דגלי ישראל - תזכורת לכך שגם ברקע האירוע הטקסי, הדינמיקה הגלובלית והמשברים הבינלאומיים ממשיכים להכתיב את האווירה. צפו בהקרנת התמונות בטירת וינזדור.

ביקורו של טראמפ צפוי להימשך 48 שעות, ויכלול סדרה של פגישות רשמיות, אירועי ממלכה ודיונים מדיניים - על רקע מתיחות פוליטית בבית ובעולם.