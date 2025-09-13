לא רק אי-אמון: מקרון ספג מכה נוספת - וכואבת במיוחד

מומלצים -

סוכנות דירוג האשראי פיץ' הורידה היום (שבת) את דירוג האשראי של צרפת לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה - A+ במקום AA-. מדובר במכה קשה לכלכלה השנייה בגודלה בגוש האירו, שנאבקת בחובות הולכים וגדלים ובמשבר פוליטי מתמשך.

המהלך מפעיל לחץ נוסף על ראש הממשלה החדש סבסטיאן לקורנו, שנכנס לתפקידו רק לפני ימים ספורים, לאחר שהקודמו פרנסואה ביירו הודח בהצבעת אי-אמון על תוכניתו לצמצום תקציבי. כעת נדרש לקורנו להקים קבינט, ולנסח תקציב ל-2026 שיוכל לעבור בפרלמנט המפולג.

רויטרס

בפיץ' הסבירו כי ההורדה משקפת את חוסר היציבות הפוליטית בצרפת ואת היעדר "אופק ברור לייצוב החוב בשנים הקרובות". הדירוג הנמוך עלול לגרור גם סוכנויות דירוג נוספות להוריד את דירוג צרפת - מהלך שיגביר את הלחץ על שוק האג"ח הצרפתי, שהוצאות המימון שלו מתקרבות לאלה של איטליה.

טיוטת התקציב של לקורנו, שאמורה לקצץ את הגירעון מכ-5.4% מהתמ"ג, צפויה להגיע לפרלמנט בתחילת אוקטובר. אך ספק אם יצליח להעביר אותה, לנוכח התנגדות עזה מצד המחוקקים.