הופעה הופסקה בגלל דגל פלסטין: מארגני הפסטיבל התנצלו

מארגני פסטיבל מוזיקה "Victorious" בפורטסמות' שבבריטניה, התנצלו אתמול (ראשון) בפני להקת הפולק האירית "The Mary Wallopers", שטוענת כי הושתקה במהלך ההופעה שלהם עקב הנפת דגל פלסטין. שרשרת אמנים נוספים פרשו מפסטיבל המוזיקה עקב סכסוך, והאשימו את המארגנים ב"חנק חופש הביטוי".

בפסטיבל המוזיקה טענו בתחילה כי הופעת הלהקה הופסקה עקב שירה "מפלה". אך בהמשך, פרסמו ברשת האינסטגרם התנצלות והתחייבו לתרום "למאמצים הומניטריים למען הפלסטינים". מטעם הפסטיבל כתבו כי הם לא היו רגישים מספיק ולא עדכנו את המדיניות שלהם.

כזכור, ביוני האחרון ה-BBC קיים שידור ישיר מפסטיבל המוזיקה גלסטונברי בו הופיעו צמד הראפרים "בוב וילן" שקראו על הבמה "מוות לחיילי צה"ל" וכן "מהנהר ועד לים פלסטין תהיה חופשית". הקהל חזר על קריאותיהם כאשר רבים מהם נופפו בדגלי פלסטין. הצמד הופיעו לפני הלהקה Kneecap הפרו-פלסטינית מצפון אירלנד, אותה החליטו ב-BBC שלא לשדר לאור עמדותיהם הקיצוניות.

"בוב וילן" הם צמד מלונדון הידוע בשילוב של פאנק רוק, גריים והיפ הופ, המשתמשים בשמות בדויים כדי להגן על פרטיותם. מילות הלהקה טעונות לעיתים קרובות בדעות פוליטית.

מה-BBC נמסר בתגובה: "בעוד שאנו לא אוסרים על שידור אמנים, התוכניות שלנו מבטיחות שהתכנים שלנו עומדים בהנחיות שלנו. אנחנו לא תמיד משדרים כל מופע בשידור חי מהבמות המרכזיות ומחפשים להנגיש גרסה לפי דרישה של ההופעה של Kneecap בפלטפורמות הדיגיטליות שלנו, לצד יותר מ-90 הופעות אחרות".