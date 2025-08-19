מקרון עונה לנתניהו: "טענות מקוממות - לא יישארו ללא מענה"

מומלצים -

אחרי המכתב של ראש הממשלה נתניהו לנשיא צרפת מגיעה הערב (שלישי) התגובה של ארמון האליזה: "הטענה לפיה החלטתה של צרפת להכיר במדינת פלסטין כבר בחודש ספטמבר היא הגורם לעלייה באלימות האנטישמית בצרפת - שגויה, מקוממת, ולא תישאר ללא מענה"

"בהתאם לפרוטוקול הנהוג בעניין זה, נשיא הרפובליקה ישיב לראש ממשלת ישראל במכתב, וזאת בטרם תימסר כל התייחסות פומבית לתקשורת", נכתב בתגובה לנתניהו. מעשי אלימות נגד הקהילה היהודית הם בלתי נסבלים. הרפובליקה מגנה ותמיד תגן על אזרחיה היהודים. התקופה הנוכחית מחייבת רצינות ואחריות – ולא בלבול מושגים או מניפולציות.

כפי שהתחייב נשיא הרפובליקה מאז 2017, צרפת נותרה נאמנה לעקרונות שמנחים אותה מאז המהפכה. לאחרונה, ברוח המאבק הבלתי מתפשר באנטישמיות, החליט הנשיא כי החל משנת 2026, לציון 120 שנה להכרה בחפותו של הקפטן דרייפוס, תירשם ה־12 ביולי בלוח ימי הזיכרון הלאומיים.

מוקדם יותר היום הוציא ראש הממשלה בנימין נתניהו מכתב חריף לנשיא צרפת עמנואל מקרון, בו טען כי "המתקפה על ישראל וההכרה בפלסטינים הגבירו את האנטישמיות. זו איננה דיפלומטיה - זו פייסנות. ההצהרות גרמו לחמאס להתעקש".

ראש הממשלה הביע דאגה מהעלייה בגל האנטישמיות בצרפת ומהיעדר פעולה החלטית מצד ממשלתו של מקרון בכדי להתמודד עמה. "בשנים האחרונות האנטישמיות פשתה בערים בצרפת. מאז הצהרותיך הפומביות שתקפו את ישראל ורמזו על הכרה במדינה פלסטינית - היא גברה", טען נתניהו.

בנוסף פירט נתניהו כי "בעקבות המתקפה הברברית של חמאס על עם ישראל ב־7 באוקטובר 2023, החלו קיצוני חמאס ורדיקלים מהשמאל הקיצוני בקמפיין של הפחדה, ונדליזם ואלימות נגד יהודים ברחבי אירופה. בצרפת, הקמפיין הזה התעצם לנגד עיניך". ראש הממשלה מהציג מספר דוגמאות מאוגוסט, אז הותקף יהודי חובש כיפה, נשדד ממנו מגן הדוד שלו בליברי־גרגן. ימים קודם לכן רוססו בצבע אדום משרדי "אל־על" בפריז עם כתובות גרפיטי שכינו אותה "חברת תעופה גנוסיידית".