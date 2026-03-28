אסון בחופשה: ישראלית בת 12 נהרגה בתאונת אוטובוס באתר סקי בצרפת

אסון בחופשה: ילדה ישראלית בת 12 נהרגה בתאונת אוטובוס הלילה (שבת) באתר הנופש "לה בלוויל" שבמחוז סבואה למרגלות האלפים בדרום המדינה. פרט להרוגה, 14 ישראלים נוספים נפצעו קל, שניים פונו לבית החולים והיתר טופלו במרפאה מקומית.

לפי הדיווח במדינה, התאונה אירעה מעט לפני השעה 1 בלילה, אז הקבוצה עלתה על האוטובוס בדרכה לשדה התעופה. באמצע הדרך, מסיבה שאינה ידועה, האוטובוס הידרדר לאחור אל מדרון תלול לאורך מספר מטרים ולאחר מכן התהפך על צדו והתרסק על מבנה אבן קטן.

זהו מקרה נוסף טרגי של מוות של אזרח ישראלי באזור, שכן בסוף חודש דצמבר האחרון אלינור מימון, בת 19 מירושלים, נהרגה באתר הסקי פורט בלאנש בעיירה וארס, שבהרי האלפים הצרפתים. מימון עלתה לישראל מצרפת לפני כשלוש שנים והגיעה לאתר לגלוש.

על פי הדיווחים, מימון נמצאה על ידי שוטר סקי שסייר באתר כשהיא לא רוח חיים, בשעה 17:30, כשעה לאחר סגירת האתר. השוטר הזעיק צוות חילוץ אווירי, משם חולצה גופתה במסוק. בשלב הראשון גופתה לא זוהתה, אך בהמשך התברר כי אכן מדובר בה.