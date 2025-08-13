מטורקיה ועד פורטוגל: גל שריפות קטלני בדרום אירופה

מומלצים -

שריפות יער עזות ממשיכות להתפשט גם היום (רביעי) ברחבי דרום אירופה. לפחות שלושה בני אדם נוספים מצאו את מותם בספרד, טורקיה ואלבניה.

צוותי כיבוי אוויריים וקרקעיים מתמודדים עם שריפות יער בצפון פורטוגל - בפעם הרביעית ברציפות השבוע. כ־700 כבאים פעלו לכיבוי השריפה שפרצה ביום שבת האחרון, באזור טרנקוסו, כ־350 קילומטרים צפונית־מזרחית לליסבון.

בקרבת עיר הנמל פטרס שבמערב יוון, כבאים נלחמו בלהבות שאיימו על בתים ומטעי זיתים, בעזרת מטוסי כיבוי שטסו בין מוקדי האש.

יוון שלחה סיוע גם לאלבניה השכנה, במסגרת מאמץ בינלאומי לבלום עשרות שריפות פעילות. באלבניה נהרג גבר בן 80 מדרום לבירה טירנה, ותושבי ארבעה כפרים פונו מאזור מחסן תחמושת צבאי לשעבר במרכז המדינה. במחוז קורצ’ה שבדרום, סמוך לגבול היווני, דווח על פיצוצים מפגזי ארטילריה מתקופת מלחמת העולם השנייה שנקברו באדמה.

בספרד, ראש הממשלה פדרו סאנצ’ס הביע תנחומים לאחר מותו של מתנדב כיבוי אש שנפצע קשה באזור קסטיליה ולאון, מצפון למדריד. אלפים פונו מבתיהם, הממשלה העלתה את רמת החירום הלאומית והקצתה משאבים נוספים לרשויות המקומיות לניהול הפינויים ולסגירת כבישים מהירים.

בטורקיה, עובד ייעור נהרג בתאונת משאית כיבוי אש שגרמה גם לפציעתם של ארבעה אנשים נוספים. המדינה מתמודדת עם שריפות קשות מאז סוף יוני, שגבו עד כה את חייהם של 18 בני אדם.