"מתנגדים לממשלת ישראל": טיסת ישראייר לא קיבלה אישור לנחות בסלובניה

טיסת "ישראייר" מתל אביב ללובליאנה לא הורשתה לנחות בעקבות החלטה פתאומית של ממשלת סלובניה לא לאשר למטוס הישראלי לנחות במדינה ולכן הטיסה נאלצה לנחות בזאגרב, שבקרואטיה.

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מנכ״ל ישראייר, אורי סירקיס שפך אור על האירוע: "טיסת ישראייר שתוכננה לטוס ללובליאנה, נאלצה לנחות בזאגרב משום שהשלטונות בלובליאנה לא מאפשרים למובילים ישראלים לנחות בלובליאנה, משום שהם מתנגדים נחרצות, פוליטית, לקו שמובילה ממשלת ישראל".

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סירקיס הוסיף כי "מדובר בהפרה בוטה של הסכמי התעופה של ההסכמים של האיחוד האירופי. מעורבים בכך משרד החוץ, רשות תעופה אזרחית, אך לצערנו כל הניסיונות לבצע את הטיסה עלו בתוהו". יצוין כי מדובר בפעם הראשונה שמתרחש אירוע כזה עם מטוס של החברה במדינה.