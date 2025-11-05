פוטין מאיים: "אם ארה"ב תערוך ניסויים גרעיניים - נגיב בהתאם"

המתיחות בין ארה"ב לרוסיה עולה שלב: לאחר הצהרת טראמפ בשבוע שעבר על כוונתו להחזיר את ארה"ב לערוך ניסויים בנשק גרעיני, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ענה היום (רביעי) באיום משלו: " זוהי סוגיה רצינית. אם מדינות אחרות יערכו ניסויים כאלה, רוסיה צריכה להגיב בהתאם".

שר ההגנה הרוסי, סרגיי שויגו, חיזק את דבריו של פוטין: "ארה"ב מתכננת ניסויים גרעיניים תת-קרקעיים, יש צורך להתחיל באופן מיידי בהכנות לניסויים גרעיניים".

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בשבוע שעבר בהצהרה חסרת תקדים שהורה למשרד המלחמה האמריקני להתחיל ניסויים בנשק גרעיני לראשונה מזה 33 שנים: "בעקבות תוכניות הגרעין של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה האמריקני להתחיל ולבחון את הנשקים שלנו, בסדר גודל דומה של בחינות. התהליך הזה יחל באופן מיידי".