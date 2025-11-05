פוטין מאיים: "אם ארה"ב תערוך ניסויים גרעיניים - נגיב בהתאם"

נשיא רוסיה הגיבו על כוונתו של טראמפ לשוב לערוך ניסויים בנשק גרעיני • שר ההגנה הרוסי: "נתחיל באופן מיידי בהכנות לניסויים כאלה אצלנו"

אלון גל
אלון גל
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, 03/09/2025
נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, 03/09/2025

המתיחות בין ארה"ב לרוסיה עולה שלב: לאחר הצהרת טראמפ בשבוע שעבר על כוונתו להחזיר את ארה"ב לערוך ניסויים בנשק גרעיני, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין ענה היום (רביעי) באיום משלו: " זוהי סוגיה רצינית. אם מדינות אחרות יערכו ניסויים כאלה, רוסיה צריכה להגיב בהתאם".

שר ההגנה הרוסי, סרגיי שויגו, חיזק את דבריו של פוטין: "ארה"ב מתכננת ניסויים גרעיניים תת-קרקעיים, יש צורך להתחיל באופן מיידי בהכנות לניסויים גרעיניים".

טראמפ בצעד מפתיע : לאחר הפגישה עם נשיא סין, טראמפ מאיים לחדש את הניסוי בנשק גרעיני

כזכור, נשיא ארה"ב דונלד טראמפ הכריז בשבוע שעבר בהצהרה חסרת תקדים שהורה למשרד המלחמה האמריקני להתחיל ניסויים בנשק גרעיני לראשונה מזה 33 שנים: "בעקבות תוכניות הגרעין של מדינות אחרות, הוריתי למשרד המלחמה האמריקני להתחיל ולבחון את הנשקים שלנו, בסדר גודל דומה של בחינות. התהליך הזה יחל באופן מיידי".

