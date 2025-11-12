20 חיילים נהרגו בהתרסקות מטוס התובלה הטורקי | התיעוד

מטוס מטען שנשא 20 אנשי צבא טורקיה התרסק אתמול (שלישי) בשטח גאורגיה, כל נוסעי המטוס נהרגו. המטוס המריא מאזרבייג'ן והיה בדרכו בחזרה לטורקיה כשהתרסק סמוך לגבול גאורגיה-אזרבייג'ן. צילומי וידאו של ההתרסקות מראים את המטוס מסתחרר למטה כאשר עולה מתוכו עשן. הרשויות בגאורגיה הודיעו כי צוותי איתור וחילוץ החלו במשימת חיפוש בתיאום עם הרשויות באזרבייג'ן.

יצוין כי המטוס שהתרסק הוא מסוג הרקולס C-130E, ונמצא בשימוש תדיר בצבא הטורקי. המטוס משמש בעיקר לשינוע אנשי צבא ולמשימות לוגיסטיות. נשיא טורקיה, רג'פ טאיפ ארדואן, הביע צער עמוק על מותם של 20 אנשי הצוות שנהרגו בהתרסקות, ושלח את תנחומיו למשפחות ההרוגים.

גם נשיא אזרבייג'ן, אליהם אלייב, שלח את תנחומיו למקבילו הטורקי: "אנו חולקים את אבלכם, בשמי ובשם העם האזרבייג'ני, ושולחים את תנחומינו למשפחות ויקיריהם של ההרוגים, אחינו הטורקים".