בקר טיסה צרפתי כרז לטייסים הישראלים: "שחררו את פלסטין"

רצף תקריות אנטי-ישראליות בשמיים: תקרית אנטישמית נרשמה במהלך המראת טיסת אל על מפריז לתל אביב אתמול. האתר "PassportNews" פרסם היום (רביעי) כי בקר הטיסה במגדל הפיקוח, המלווה את כלי הטיס, כרז בקשר לטייסים הישראלים "Free Palestine".

המקרה שאירע בטיסה LY320 מגיע לאחר השחתת סניף אל על בפריז בסוף השבוע האחרון ועל דלת הכניסה רוסס בגרפיטי בין היתר "GENOCIDE AIRLINES". האירוע החמור הסתיים בכך, אך לפי הדיווח של "PassportNews" הטייסים דיווחו על כך לנמל התעופה בן גוריון ולהנהלת חברת אל על בישראל, עוד כשהיו באוויר.

הנציגויות הישראליות בעולם סובלות כבר תקופה מתקריות חמורות ולמרבה הצער, מקרה זה לא מסתמן להיות האחרון שבהם. מאל על נמסר בתגובה: "חברת אל על רואה את האירוע שהתרחש אמש, במסגרתו פקח טיסה צרפתי פנה לטייס החברה בצורה שאינה מקצועית ואינה הולמת, בחומרה. אנו פועלים בנושא מול הרשויות בישראל שמצויות בקשר עם הרשויות בצרפת. אל על תמשיך לטוס ברחבי העולם עם דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, תוך הקפדה על מקצועיות, ועל ביטחון ובטיחות הנוסעים והצוותים".

לאחר השחתת הסניף של "אל על", שכללה גם שפיכת צבע אדום על הבניין וכתובות גרפיטי של "EL AL "Free Palestine, שרת התחבורה מירי רגב הגיבה לאירוע. "אזרחי צרפת תתעוררו! היום זו אלעל מחר זו אייר פרנס. כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים נגד אלעל ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם ביד קשה", כתבה ברשת X.

שגריר ישראל בצרפת, יהושע זרקא, ביקר במשרדים כדי לראות את הנזק מקרוב. "משרד החוץ ומדינת ישראל עומדים לצד אל על והעם הישראלי, ולשירות החברות הישראליות בכל מקום בו הן נמצאות. נעשה הכל, בשיתוף פעולה עם הרשויות הצרפתיות, כדי לזהות את הפושעים ולהביאם לדין. אין לי ספק שמשרד הפנים הצרפתי, המנהל את המשטרה ושירותי הביטחון הפנימי, יעשה כל שביכולתו כדי להבטיח שהאחראים יועמדו לדין.