ישראלית גורשה מסירה באמסטרדם: "המשיט היה מאוד אנטישמי"

איביזה, לונדון, אמסטרדם. אירועי אנטישמיות באירופה כבר הפכו לשגרה. הפעם תקרית מזעזעת שבה רוזית גד גורשה עם בנה מסירה באמסטרדם לאחר שהזדהו כיהודים. בריאיון למהדורת 15 היא שיתפה בפרטי האירוע.

היא סיפרה כי התגובה של משיט הסירה, "הייתה מפתיעה. מבחור נחמד ולבבי שעשה איתנו סלפי ותמונות, פתאום שינה את ארשת פניו לעצבני וכעוס ועם בטן מלאה כלפי ישראל. התגובות שלו היו מאוד אנטישמיות. הוא התחיל לספר לנו כל מיני דברים עם רמיזות כלפינו. זאת אומרת, הוא אמר מה היה קורה אם גרמניה הייתה כובשת את הולנד? סיפר שבהולנד כולם אוהבים את כולם, הם אוהבים את כל הזרים ואת הפליטים, אין פה אפליה ומכבדים את כולם, מה שלא קורה בישראל. הוא קרא לנו ישראל כובשת, שמאוד לא נעים לו להיות בחברתנו והוא לא רוצה להמשיך את הטיול איתנו, שמבחינתו אנחנו מייצגים את ישראל. הוא דרש שנרד באותו רגע, באמצע שום מקום".

רוזית שיתפה שהם התלוננו לחברה בה עובד המשיט ושהוא פוטר באותו לילה: "לפי התגובה שלהם הבנו שזאת לא פעם ראשונה. הם הבטיחו לנו שיחזירו לנו את הכסף והתנצלו. וזהו, ובזה זה הסתיים. אני הבנתי שהבחור פוטר בלילה". עוד אמרה כי "זה מאד עצוב, השנה 2025 ואנחנו מפחדים לומר שאנחנו מישראל".