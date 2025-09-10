דיווחים דרמטיים: כטב"מים רוסיים חדרו לשמי פולין

מומלצים -

פולין העלתה את כוננות ההגנה האווירית לאחר שדווח הלילה (בין שלישי לרביעי) על חדירת כטב"מים רוסיים לשטחה. חיל האוויר הפולני ונאט"ו הזניקו מטוסי קרב, ובית המשפט הבינלאומי צ’ופין בוורשה נסגר זמנית.

מהצבא הפולני נמסר כי מערכות ההגנה הקרקעיות והרדאר נמצאות בכוננות הגבוהה ביותר, בעקבות מתקפת אוויר נרחבת של רוסיה על שטחי אוקראינה. "כל הנהלים הנדרשים הופעלו, הצבא ערוך להגיב באופן מיידי", נמסר.

הסוכנות הפדרלית לתעופה בארה"ב (FAA) פרסמה הודעה לפיה שדה התעופה נסגר עקב פעילות צבאית בלתי מתוכננת. במקביל, באוקראינה דווח כי רחפנים רוסיים נעו מערבה ואיימו על העיר זאמושץ שבפולין, אך ההודעה נמחקה בהמשך.

נכון לעכשיו, לא ברור כמה כטב"מים חדרו לשמי פולין, אך כלי תקשורת מקומיים דיווחו כי לפחות אחד מהם נע לכיוון העיר רז'שוב שבמערב המדינה.