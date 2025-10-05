"ישראל רוצחת": המספרים מאחורי מחאות הענק באירופה

ברקע הזעם העולמי נגד ישראל וגל ההכרה במדינה פלסטינית, ברשת AP האמריקנית פורסמו היום (ראשון) המספרים מאחורי הפגנות הענק האחרונות נגד הלחימה ברצועת עזה ונגד ישראל.

למעשה, רק אתמול מאות אלפי איטלקים וספרדים צעדו ברומא, ברצלונה ומדריד. ההפגנות תוכננו כמעט בכל עיר ספרדית גדולה במשך שבועות, בעוד שההפגנה ברומא באה בעקבות זעם נרחב לאחר ההשתלטות של משט סומוד. משטרת רומא מסרה כי 250 אלף איש השתתפו. באיטליה יותר משני מיליון איש אף שבתו ביום שישי ליום אחד לאות תמיכה בעזה.

בספרד, מסרו הרשויות כי כ-100 אלף איש צעדו במדריד ועוד 70 אלף מילאו את מרכז העיר ברצלונה. עצרות קטנות יותר התקיימו בפריז, ליסבון, אתונה, סקופיה שבצפון מקדוניה, בלונדון ובמנצ'סטר שבאנגליה.

ברומא, המארגנים ביקשו להניף רק דגלי פלסטין אך היו כמה שלטים ששיבחו את חיזבאללה וחמאס. על אחד מהם נכתב "7 באוקטובר, יום ההתנגדות הפלסטיני", בעוד שעל דגל גדול אחר נכתב "מוות, מוות לצה"ל".

חבר הפרלמנט מהאופוזיציה ריקרדו מאגי, מזכיר מפלגת המרכז-שמאל, שהיה בין המפגינים, תקף את ממשלתו של ראש ממשלת איטליה ג'ורג'ה מלוני על סירובה להכיר במדינה פלסטינית, בעקבות הדוגמה של ספרד, צרפת, בריטניה וכמה מדינות מערביות אחרות. "מלוני לא יכולה להמשיך עם הקורבנות המגונה הזו: אלו הן הפגנות ספונטניות נגד חוסר המעש והשתתפותה של ממשלתה", אמר.

בברצלונה, אנשים גדשו את שדרת פאסץ' דה גראסיה עם שלטים שנשאו מסרים כמו "עזה פוגעת בי", "עצרו את רצח העם" ו"הורידו את הידיים מהמשט".

אחת המפגינות אמרה: "איך ייתכן שאנחנו עדים לרצח עם שמתרחש בשידור חי אחרי מה שחווינו באירופה בשנות ה-40? עכשיו אף אחד לא יכול להגיד שהם לא ידעו מה קורה".

במדריד אנשים צעדו מאחורי שלטים עליהם נכתב "בושה" ו"מלחמה גזענית, שחררו את פלסטין", תוך שהם קוראים "נתניהו וישראל (הם) רוצחים".