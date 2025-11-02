הזדהה עם דאעש: גבר נעצר בגרמניה בחשד שתכנן פיגוע

גבר ממוצא סורי נעצר אתמול (שבת) בגרמניה בחשד שתכנן לבצע פיגוע התאבדות. לפני דיווח בעיתון BILD הגרמני, החשוד, עבדאללה ר', נעצר בדירתו שבשכונת נויקלן בברלין, לאחר שרשויות החוק זיהו פעילות חשודה.

במהלך חיפוש בביתו נתפסו רכיבים שמהם ניתן להרכיב מטען חבלה, שנרכשו לדבריהם באינטרנט. עבדאללה ר' הועבר למעצר.

עוד לפי הדיווח, לחשוד היו שלוש כתובות מגורים שונות ברחבי ברלין - ברחובות בושקרוגלה, זוננאלה ולינדנשטראסה. הוא מואשם בתכנון "פשע חמור המסכן את ביטחון המדינה", ובמקביל נטען כי שיתף שוב ושוב תעמולה של ארגון הטרור "המדינה האסלאמית" (דאעש) ברשתות החברתיות.

החוקרים סבורים כי החשוד, שנמצא בגרמניה מאז 2023 תחת "סטטוס מוגן" - מעמד הניתן לאנשים שמוגדרים בסכנה במולדתם אך אינם מוכרים כפליטים - גילה הזדהות אידאולוגית עם דאעש.

הרשויות בגרמניה לא מסרו בשלב זה פרטים נוספים על תוכנית הפיגוע האפשרית או על יעדיה, אך ציינו כי "נמנעה מתקפה שעלולה הייתה לגבות חיי אדם רבים".