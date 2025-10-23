משימה בלתי אפשרית: התיעוד שחושף - כך נשדד מוזיאון הלובר

תיעוד יוצא דופן פורסם היום (חמישי) בצרפת בו נראים השודדים שפרצו למוזיאון הלובר בפריז בתחילת השבוע, יורדים במנוף עם השלל יקר הערך - ונמלטים זמן קצר לאחר מכן.

צפו בתיעוד:

מאז, נסגר המוזיאון והמשטרה ממשיכה בסריקות אחר החשודים, שהפכו לבין המבוקשים ביותר ברפובליקה הצרפתית. למעשה, שלושת החשודים גנבו תשעה חפצים מקולקציית התכשיטים של נפוליאון והקיסרית.

על פי הדיווחים במדינה, הפורצים נסעו למקום בקטנוע והשתמשו במעלית משא כדי לגשת לחדר המדובר. הם היו מצוידים במסורים קטנים, לפי מקור משטרתי.

לפי הדיווחים, התכשיטים שנגנבו הוצגו בגלריית אפולו, שם לואי ה-14 קישר לראשונה את כוחו עם אל השמש. בגלריה זו נמצאים בין היתר שלושת התכשיטים ההיסטוריים, כולל "העוצר" - הנחשב ליהלום הטהור והיפה ביותר בעולם, אשר, לפי הדיווחים לא נגנב.