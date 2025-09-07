שר החוץ האיראני ל"גארדיאן": "אירופה חייבת לשנות כיוון"

מומלצים -

ברקע האפשרות להחזרת מנגנון הסנקציות (סנאפבק), שר החוץ של איראן, עבאס עראקצ'י, פרסם היום (ראשון) מאמר חריף בעיתון הבריטי "גרדיאן". בנוסף, כתב בחשבון ה-X שלו מסר ישיר לבריטניה, צרפת וגרמניה (מדינות ה-E3) כתב: "לטובתכם האישית - עליכם לשנות מסלול. ההתנהלות שלכם אינה אלא טעות בחישוב שמובילה לתוצאות הפוכות".

עראקצ'י האשים את שלוש המעצמות האירופיות כי הן מאפשרות את "הגזמותיה של וושינגטון", וכי הן מתעקשות לפעול "במסלול פזיז" בניסיון להשיג השפעה בזירות בינלאומיות אחרות. לדבריו, "אירופה הפכה משחקן ממתן מול אמריקה - לשותפה הנגררת אחריה".

ביחס לישראל כתב עראקצ'י כי היא "מציגה את עצמה כמי שנלחמת בשם המערב, אך האמת היא שכוחותיה המזוינים של איראן מוכנים ומסוגלים שוב לדחוף אותה עד שתזעק לארה"ב שתציל אותה". לטענתו, ההימור הישראלי נכשל, וגרם לארצות הברית "לבזבז מיליארדים מכספי משלמי המיסים ולסבול ממחסור בציוד חיוני".

עוד טען כי אם אירופה אכן מעוניינת בפתרון דיפלומטי, ואם ממשל טראמפ רוצה להתמקד "בסוגיות אמיתיות שלא מיוצרות בתל אביב", עליהם לתת מקום וזמן לשיח דיפלומטי. "האלטרנטיבה לא צפויה להיות יפה", הזהיר.