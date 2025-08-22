שר החוץ ההולנדי התפטר - לא הצליח לקדם סנקציות נגד ישראל

מומלצים -

שר החוץ ההולנדי, קספר ולדקאמפ, התפטר היום (שישי) לאחר שחברי הקבינט סירבו לתמוך בסנקציות נוספות נגד ישראל.

ולדקאמפ, חבר במפלגת המרכז-ימין "האמנה החברתית החדשה", ציין כי לא הצליח להשיג הסכמה על "צעדים משמעותיים" בעקבות פעולות ישראל בעזה והחלטות בנייה במזרח ירושלים וב-E1

במהלך כהונתו, ולדקאמפ ביטל היתרי יצוא לרכיבי ספינות חיל הים לישראל והטיל איסורי כניסה על מספר שרים ישראלים, כגון בצלאל סמוטריץ' ואיתמר בן גביר, בטענה לסיכון לתמיכה באלימות מתנחלים.

התפטרותו מותירה את הולנד ללא שר חוץ, בעוד האיחוד האירופי מתמודד עם המשך השיחות עם ארה"ב על ערבויות ביטחוניות לאוקראינה ומכסים. לא הוכרז עדיין מי יירש את התפקיד.