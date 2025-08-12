לאחר שכרז "שחררו את פלסטין": עונשו של פקח הטיסה הצרפתי

מומלצים -

פקח הטיסה שכרז למטוס אל על free Palestine הושעה מתפקידו, כך הודיע הלילה (שלישי) שר התחבורה הצרפתי פיליפ טבארו בציוץ ב-X.

לכלי תקשורת בצרפת הוסיף השר כי "הליכים משמעתיים נפתחו מיד. הסנקציה חייבת להיות תואמת את חומרת העובדות. ניתוח ההקלטות מוכיח שהעובדות נכונות". עוד ציין כי מהפקח "נשללה כל יכולת לעבוד עד להודעה חדשה".

התקרית אירעה בטיסה LY320 של חברת התעופה הלאומית מפריז לתל אביב. במקרה נוסף של אנטישמיות, הושחת סניף אל על בפריז במהלך סוף השבוע האחרון - ועל דלת הכניסה רוסס בגרפיטי בין היתר "GENOCIDE AIRLINES". האירוע החמור הסתיים בכך, אך לפי הדיווח של "PassportNews" הטייסים דיווחו על כך לנמל התעופה בן גוריון ולהנהלת חברת אל על בישראל, עוד כשהיו באוויר.