אחרי 40 שנה: איטליה בוחנת חזרה לייצור אנרגיה גרעינית

מזה זמן מה שראש ממשלת איטליה, ג'ורג'יה מלוני, מציגה את האנרגיה הגרעינית כגלגל הצלה פוטנציאלי לכלכלתה המדשדשת של המדינה. כעת, נראה שהחזון הופך לתוכנית עבודה ממשית: ממשלתה רוקמת מהלכים להחייאת הטכנולוגיה, ששימושה נאסר במדינה לפני עשורים - כך דווח היום (ראשון) ב"בלומברג".

כמעט 40 שנה חלפו מאז השביתה איטליה את הכור הגרעיני האחרון שלה, ו-15 שנה לאחר שניסיון קודם לבטל את ההחלטה נחל כישלון חרוץ. אולם כעת, לפי גורמים המעורבים בתכנון, צוותה של ראש הממשלה מקיים סבב התייעצויות אינטנסיבי עם מומחים כדי לבחון כיצד ניתן להתניע מחדש את ייצור האנרגיה האטומית על אדמת איטליה.

לדברי אותם גורמים, שדיברו בעילום שם, פקידים איטלקים יצאו לקנדה כדי לבחון מקרוב תכנונים טכנולוגיים מתקדמים ונערכו שיחות מול גורמים בצרפת כדי ללמוד על המודל התפעולי והתעשייתי שלה. במקביל, מתקיימים דיונים פנימיים בנוגע לאפשרויות טכנולוגיות המגיעות מדרום קוריאה ומארצות הברית.