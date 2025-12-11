אחרי אוסטרליה: המדינה שתאסור על הנוער להשתמש ברשתות

ממשלת דנמרק הודיעה היום (חמישי) על מהלך חסר תקדים באירופה - קידום חקיקה שתאסור באופן גורף על ילדים מתחת לגיל 15 גישה לרשתות חברתיות, כך דווח ב-ABC News. המהלך נועד להגן על צעירים מההשפעות השליליות של הפלטפורמות הדיגיטליות על בריאותם הנפשית והתפתחותם. ח"כ נאור שירי מיש עתיד הודיע כי הוא הגיש היום הצעת חוק דומה.

ההחלטה התקבלה לאחר שהושג הסכם פוליטי רחב בין שלוש מפלגות הקואליציה לשתי מפלגות אופוזיציה מרכזיות בפרלמנט הדני. תמיכה חוצת מפלגות זו מעידה על הקונצנזוס שהתגבש במדינה סביב הצורך לנקוט בצעדים משמעותיים כדי להגן על ילדים.

המהלך הדני מגיע כחלק ממגמה עולמית גוברת של ממשלות המנסות להטיל מגבלות על חברות הטכנולוגיה, וזאת בעקבות מחקרים רבים המצביעים על קשר בין שימוש מוגבר ברשתות חברתיות בקרב צעירים לבין עלייה בשיעורי הדיכאון, החרדה ובעיות דימוי גוף. דנמרק הולכת בעקבותיה של אוסטרליה, שגם היא מקדמת חקיקה דומה.

ההחלטה, אם תאושר סופית בחקיקה, תציב את דנמרק בחזית המאבק הרגולטורי נגד ענקיות הטכנולוגיה, ותעורר שאלות משפטיות וטכנולוגיות מורכבות בנוגע לאופן אכיפת האיסור.

הדיון צפוי לעבור כעת למישור המעשי, שיכלול בחינת אמצעים לאימות גיל ובניית מנגנוני פיקוח יעילים.

האם ישראל בדרך להגביל את גיל השימוש ברשתות החברתיות?

חבר הכנסת נאור שירי (יש עתיד) מקדם הצעת חוק חדשה שמטרתה לאסור פתיחת חשבון ברשת חברתית לכל אדם מתחת לגיל 14. מדובר בהצעת חוק פרטית של חבר כנסת מהאופוזיציה, ודרכה לאישור עוד ארוכה.

ההצעה, אם תאושר, תחייב את הפלטפורמות הדיגיטליות להגדיר אמצעים טכנולוגיים לאימות גיל המשתמשים. רשת חברתית שלא תעמוד בהוראות ותאפשר לילדים מתחת לגיל 14 לפתוח חשבון, תהיה צפויה לקנסות כבדים של עד 100 מיליון שקלים.

"בעקבות העלייה במקרי האלימות והחרמות שמקבלים מינוף ותאוצה ברשתות החברתיות, החלטתי לקדם חוק מקביל לחוק האוסטרלי", מסר ח"כ שירי. "הילדים שלנו הם לא הפקר".