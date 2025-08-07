"מבצעת רצח עם": מתקפה אנטי-ישראלית נגד אל על בפריז

מומלצים -

מתקפה אנטי-ישראלית חריגה: הכניסה למשרדי נציגות אל על בפריז הושחתה במהלך הלילה (בין רביעי לחמישי). בין היתר שפכו על הדלת והבניין צבע אדום, וריססו כתובות "EL AL genocide airline", "Free Palestine".

שרת התחבורה מירי רגב הגיבה לאירוע ברשת X: "אזרחי צרפת תתעוררו! היום זו אלעל מחר זו אייר פרנס. כשנשיא צרפת מקרון יוצא בהכרזות שנותנות מתנות לחמאס זו התוצאה. אני מגנה את המעשה הברברי והאלים נגד אלעל ומצפה מרשויות החוק בצרפת לאתר את הפושעים ולנקוט נגדם ביד קשה.

https://x.com/i/web/status/1953355779324416187 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

חברת התעופה הלאומית מסרה בעקבות האירוע כי "המקרה החמור התגלה הבוקר ואירע בעת שהמבנה היה ריק מאדם ולא נשקפה סכנה לעובדי החברה. חברת אל על רואה את המקרה בחומרה, ופועלת לטיפול בנושא מול הרשויות ובהתאם להנחיות הגורמים המוסמכים בצרפת ובישראל. אל על נושאת את דגל ישראל על זנב מטוסיה בגאווה, ומגנה כל סוג של אלימות, בפרט כזו על רקע אנטישמי".