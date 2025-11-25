דיווח: אוקראינה הסכימה להסכם שלום עם רוסיה

גורם אמריקני אמר היום (שלישי) לערוץ CBS News כי ממשלת אוקראינה הסכימה להסכם השלום בתיווך ממשל טראמפ על מנת להפסיק את המתקפה הרוסית.

יועץ הביטחון הלאומי של אוקראינה, ראסטם אומרוב, הוסיף וציין כי שהושגה הבנה משותפת, על הצעה מסוימת, אם כי עדיין יש פרטים שיש לעבוד עליהם.

בנוסף, אומרוב הביע אופטימיות שלפיה נשיא אוקראינה זלנסקי עשוי לנסוע לוושינגטון לפני סוף נובמבר כדי לסיים את ההסכם. "אנחנו נשארים אופטימיים מאוד, נקווה שנקבל תגובה מהצד הרוסי בקרוב. זה מתקדם מהר", אמר.

בתוך כך, גורם אוקראיני מסר לרויטרס כי "אוקראינה תומכת במהות מסגרת הסכם השלום בעקבות שיחות ז'נבה. הנושאים הרגישים ביותר שלה ידונו בין זלנסקי לטראמפ".

דובר ממשלת גרמניה: "קנצלר גרמניה שוחח עם זלנסקי בטלפון אודות המשא ומתן לסיום המלחמה".