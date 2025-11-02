תשעה בני אדם נפצעו אנוש מאירוע דקירה ברכבת בבריטניה

עשרה בני אדם נפצעו הלילה (בין שבת לראשון), מתוכם תשעה במצב קשה עם סכנה לחייהם, באירוע דקירה ברכבת באזור קיימברידג' שבבריטניה. שני גברים נעצרו, ומשטרת המאבק בטרור מעורבת בחקירה - אולם טרם נקבעו סופית נסיבות האירוע.

בעיתון ה"דיילי מייל" דווח כי נוסע בשם גאווין נזכר בכמה אנשים שנעו ברכבת, ובכך ששמע אחד מהם אומר: "יש להם סכין, אני נדקרתי". הוא סיפר עוד כי הפצוע בעצם ניסה להימלט מאחד החשודים, וציין כי הוא דימם באופן קיצוני.

"האדם הזה, כשעצרנו, היה בעצם על הרצפה. לא יכולנו להתקדם הלאה ברכבת כי הוא התמוטט. הובלנו אל מחוץ לתחנה מהרציף, והיו שם אנשים רבים שנדקרו ועשו את דרכם למטה", שיתף.

עדים אחרים סיפרו כי נוסעים התחבאו בשירותים, ואחרים טענו שנרמסו בעת שנוסעים ניסו להימלט במהלך הכאוס ששרר ברכבת.

קיר סטארמר, ראש ממשלת בריטניה, כתב: "התקרית המחרידה ברכבת ליד הנטינגדון מדאיגה מאוד.

מחשבותיי עם כל הנפגעים, ותודתי לשירותי החירום על תגובתם. כל מי שנמצא באזור מתבקש להישמע לעצת המשטרה".