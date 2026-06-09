תיעוד מזעזע מבלפסט: מהגר ניסה לערוף את ראשו של אדם עם סכין ברחוב

משטרת צפון אירלנד עצרה גבר בשנות ה-30 לחייו, אזרח סודן השוהה בבריטניה על ויזה, בחשד לניסיון רצח בעקבות תקיפת סכין ברוטאלית שהתרחשה בצפון בלפסט. האירוע, שהוגדר על ידי המשטרה כ"אירוע קריטי", התרחש אל מול עוברי אורח המומים שתיעדו את המתרחש.

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בהודעה מעודכנת הבהירה המשטרה כי החשוד הוא בעל אזרחות סודנית, ולא סומלית כפי שהוערך בתחילה, במסגרת חקירה המתפתחת במהירות. הקורבן, גבר בשנות ה-40 לחייו, פונה לבית החולים כשהוא סובל מפציעות משמעותיות בפניו, בצווארו ובגבו, ומצבו מוסיף להיות קשה.

תיעודים קשים מהזירה שהופצו ברשתות החברתיות הציגו את התוקף דוקר את הקורבן מספר פעמים בראשו, כאשר באחד הסרטונים נשמע עובר אורח זועק: "הוא מנסה לערוף לו את הראש". עוברי אורח שהיו במקום הפגינו אומץ לב, התעמתו עם התוקף באמצעות מקל והצליחו לבלום אותו עד להגעת השוטרים.

האירוע עורר זעזוע עמוק וגרר תגובות חריפות במערכת הפוליטית. ראש ממשלת בריטניה, קיר סטארמר, גינה את התקיפה ואמר כי לא תהיה כל סובלנות למחזות אלימות מתועבים מעין אלו ברחובות.

במקביל, חמש המפלגות המובילות בצפון אירלנד שחררו גילוי דעת משותף שבו הצהירו כי אין מקום לברוטאליות כזו בחברה וקראו לשמור על שקט קהילתי, בעוד שרשת מהגרים מקומית הביעה חשש כבד מהשלכות האירוע על קהילת הזרים.