"מוכן להיפגש עם זלנסקי": התנאים של פוטין לקיום פגישת הפסגה

נשיא רוסיה ולדימיר פוטין התייחס הערב (רביעי) לסדרת הפגישות שקיים, במסגרת הפסגה שנערכה בסין, וציין כי הביקור "היה מועיל וחיובי". בהמשך דבריו, התייחס לפסגה שקיים עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ והביע נכונות להיפגש עם נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי - אך הציב תנאים לכך.

"אנחנו מסכימים כי כל מדינה יכולה לבחור לעצמה ערבויות ביטחון, וזה חל גם על אוקראינה וגם על רוסיה", הדגיש, "אנחנו מתנגדים להצטרפות אוקראינה לנאט"ו, ונלחמים על זכויות העם - ולא על שטחים". הוא הוסיף: "אני מוכן להיפגש עם זלנסקי, אבל האם יש לכך טעם? בכל מקרה, במידה והפגישה מוכנה היטב, אהיה מוכן להיפגש איתו, במידה ויגיע למוסקבה".

פוטין הוסיף: "אם השכל הישר יגבר, נוכל להסכים על דרך מקובלת לסיים את הסכסוך באוקראינה, אחרת נצטרך לפתור את זה צבאית". הוא התייחס ללחימה וציין כי הכוחות הרוסיים מתקדמים בכל החזיתות. "אוקראינה אינה מסוגלת לבצע מתקפה בקנה מידה גדול, והמשמעות היא שיש לה פחות עתודות צבאיות", אמר.

KREMLIN / AFP

נשיא רוסיה הזכיר את הפגישה שערך עם מקבילו האמריקני: "לא תפקידי להעריך את עבודתו של ויטקוף, אך הפסגה הראתה שהוא מעביר בצורה מדויקת את הדברים שאנחנו דנים בהם". בסיום דבריו, פרגן ל"חוש ההומור של טראמפ", וציין כי כל מי שפגש בסין תמך בפסגה. "הם גם הביעו תקווה שהשיחות הללו יובילו לסיום הסכסוך באוקראינה", סיכם.