החזית של זלנסקי: האם יחתום על הסדר מול רוסיה - ועד כמה יש לו מנדט לוויתורים?
פרויקט מיוחד: נשיא אוקראינה עומד בפני שאלות מכריעות בדרך להסכם דרמטי עם רוסיה • מה רוצה הנשיא שהפך לסמל, והאם יש לו בכלל מנדט מהעם לסיים את המלחמה? • צפו בכתבה של עמיחי שטיין
עמיחי שטייןכתב לענייני דיפלומטיה
1 דקות קריאה
1 דקות קריאה
מומלצים -
בדרך להסכם דרמטי בין רוסיה לאוקראינה, הנשיא זלנסקי עומד בפני שאלות מכריעות. האם לחתום על הסדר מול האויבת המרה, ועד כמה רחוק ללכת עם הוויתורים? כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד - מה רוצה הנשיא שהפך לסמל, והאם יש לו בכלל מנדט מהעם לסיים את המלחמה? צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.
הכתבה הזו קיבלה 0 תגובות