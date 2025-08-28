החזית של זלנסקי: האם יחתום על הסדר מול רוסיה - ועד כמה יש לו מנדט לוויתורים?

מומלצים -

בדרך להסכם דרמטי בין רוסיה לאוקראינה, הנשיא זלנסקי עומד בפני שאלות מכריעות. האם לחתום על הסדר מול האויבת המרה, ועד כמה רחוק ללכת עם הוויתורים? כתבנו לענייני דיפלומטיה עמיחי שטיין בפרויקט מיוחד - מה רוצה הנשיא שהפך לסמל, והאם יש לו בכלל מנדט מהעם לסיים את המלחמה? צפו בכתבה המלאה מתוך המהדורה המרכזית.