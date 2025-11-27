פרשה בצרפת: בכיר חשוד שסימם 240 נשים בריאיונות עבודה

ה"גרדיאן" הבריטי חשף עדויות מפרשת תקיפה מינית שבה חשוד בכיר לשעבר בשירות הציבורי בצרפת. כריסטיאן נגרה, ששירת בתפקיד בכיר באגף משאבי האנוש במשרד התרבות הצרפתי, חשוד כי במשך תשע שנים סימם יותר מ-240 נשים במהלך ראיונות עבודה, והחדיר לשתייה שלהן חומר משתן. הוא הקפיד לערוך את ראיונות העבודה מחוץ למשרד, והציע לנשים לשוחח עמו בהליכה בפארקים או באזורים אחרים שבהם לא היו שירותים, וכך אילץ את חלקן להטיל את מימיהן בציבור.

אחת הנשים שדיברו עם העיתון היא סילבי דלזנן, מומחית שיווק מליל. דלזנן חיפשה עבודה בשנת 2015, ושמחה לקבל פנייה בלינקדאין ממנהלת משאבי אנוש במשרד התרבות הצרפתי, שהזמינה אותה לפריז לראיון. "זה היה החלום שלי לעבוד במשרד התרבות", היא סיפרה.

כשהגיעה למטה נגרה הציע לה לשתות קפה. היא השיבה בחיוב: "בריאיון עבודה, אני לעולם לא אומרת לא", היא סיפרה. לדבריה היא עצמה לחצה על הכפתור במכונת מכירת הקפה האוטומטית שהוצבה במסדרון, אבל נגרה היה זה שאסף את הכוס ובאותו רגע ניגש לשוחח עם אחד מעמיתיו, תוך שהוא נע לאורך המסדרון, ורק אז שב אליה עם הכוס, ואז הוא גם הציע לה לצאת עמו החוצה: "מזג האוויר נפלא, אולי נמשיך בהליכה?", אמר לה.

את ריאיון העבודה הם ערכו בגני טווילרי המפורסמים, ולדברי דולוזן השיחה ביניהם נמשכה כמה שעות. עם הזמן, היא מספרת, "חשתי צורך גובר להשתין. ידיי רעדו, ליבי הלם בחוזקה, טיפות זיעה זלגו ממצחי והתחלתי להאדים. אמרתי: 'אני צריכה הפסקה'. אבל הוא המשיך ללכת". בשלב מסוים היא כבר לא הייתה יכולה להמשיך: "חשתי לא טוב, חשבתי 'מה אני יכולה לעשות?'". היא מספרת שנאלצה לכרוע בצד של מנהרה שהובילה לגשר להולכי רגל מעל נהר הסן, ובשלב זה נגרה ניגש אליה, הסיר את הז'קט שלו ואמר לה: "אני אסתיר אותך".

דולוזן אומרת כי חשבה אז שהתנהגותו הייתה "מוזרה", אבל היא האשימה את עצמה וחשה נורא בעקבות האופן שבו הסתיים הריאיון. "חשבתי שהרסתי את הריאיון", היא תיארה, ולדבריה בדרך חזרה הביתה חשה צמא חריג ושתתה המון. "רגליי היו כל כך נפוחות עד שהן דיממו מהחיכוך עם הנעליים שלי". דולוזן אומרת כי בחודשים שחלפו היא המשיכה להאשים את עצמה, ונמנעה מלהגיע לפריז או לנסות שוב את מזלה בראיונות עבודה: "היו לי סיוטים בלילה, התפרצויות זעם. לא יכלתי לעבוד, חשבתי שאני חסרת ערך".

רק ארבע שנים לאחר מכן, ב-2019, פנתה אליה המשטרה - שנה אחרי שהחשדות נגד נגרה צפו לראשונה בעקבות תלונה שהוגשה נגדו מצד אחד מעמיתיו, ולפיה ניסה לצלם את רגליה של פקידה כלשהי. במסגרת החקירה איתרו השוטרים במחשבו גיליון אלקטרוני תחת הכותרת "ניסויים", ובו הוא רשם לעצמו את מספר הפעמים שבהן סימם נשים, ואת תגובותיהן.

נגרה פוטר ממשרד התרבות ב-2019, אבל החקירה נמשכת כבר שנים ארוכות ובינתיים הוא ממשיך לעבוד במגזר הפרטי. דולוזן סיפרה כי כשהמשטרה פנתה אליה היא גילתה ששמה הוכנס לאותו גיליון אלקטרוני, וכי החוקרים איתרו גם צילומים של רגליה.