קטטה המונית במטוס: חרדים שהיו בדרך לאומן עוכבו ברומניה

מהומה על הסיפון: טיסת HelloJet (בלו אייר לשעבר) בין תל אביב לבוקרשט הלילה (שני) יצאה משליטה לאחר שבמהלכה התפתחה קטטת ענק בין 30 נוסעים חרדים שהיו בדרכם לאומן. בעת הנחיתה, התערבה המשטרה המקומית ועיכבה שבעה מעורבים מרכזיים לחקירה. על כל אחד מהם הוטל קנס בשווי 3,000 שקלים.

אנשים שהיו בטיסה העידו לתקשורת ברומניה כי הקטטה החלה באופן ספונטני. במהלך העימות, צוות המטוס יצר קשר עם מגדל הפיקוח שהזעיק את אבטחת השדה. עם הנחיתה צוותי הביטחון השתלטו על המעורבים בעימותים, ולאחר זמן קצר כאמור הגיעה המשטרה המקומית שעיכבה שבעה מהם.

במקביל פרסמנו היום כי באל על פנו לרשות התעופה האזרחית בדרישה לפעול מול מקבילתה במולדובה, לאחר שזו חזרה בה מההסכמה להפעיל שבע טיסות שבועיות כדי להגיע לאומן - וכעת מסכימה להפעיל רק ארבע טיסות שבועיות ולא יותר מטיסה אחת ביום.

המשמעות: שמונה טיסות שכבר שובצו והתמלאו בנוסעים - יבוטלו. מה שבאל על מבקשים מרת"א הוא לפתור את הבעיה מול מולדובה ולקבל את האישור שהיה להם קודם, או לחלופין מתווה חדש. בינתיים, שמונה הטיסות המלאות עומדות בסימן שאלה.