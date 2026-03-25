השמאל בדנמרק נחלש: מפלגת השלטון בשפל של 123 שנים

תוצאות הבחירות הלילה (רביעי) בדנמרק חשפו כי מפלגת השלטון של מדה פרדריקסן רשמה את הישגה הנמוך ביותר מאז 1903. ללא הכרעה בין הגושים. בעקבות התוצאות האלה, גורל הממשלה הבאה נמצא בידי מפלגת המרכז.

מטה פרדריקסן תתקשה להרכיב ממשלה יציבה לאחר שגוש השמאל ("הגוש האדום") השיג 84 מושבים בלבד בפרלמנט בן 179 החברים, מה שמותיר אותה רחוקה מ-90 המושבים הדרושים לרוב. תוצאות אלו, שהתקבלו הבוקר לאחר ספירת הקולות, מעבירות את כובד המשקל למפלגת "המתונים" של ראש הממשלה לשעבר לארס לוקה רסמוסן, שמחזיקה ב-14 מושבים קריטיים וצפויה לתפקד כ"לשון מאזניים" במוסד הפוליטי בקופנהגן.

למרות שמפלגת הסוציאל-דמוקרטים נותרה המפלגה הגדולה ביותר עם 21.9% מהקולות, מדובר במכה אנושה לפרדריקסן, שהימרה על בחירות מוקדמות בתקווה למנף את הפופולריות שלה מול איומי הסיפוח של דונלד טראמפ כלפי גרינלנד. "אני מצטערת שלא קיבלנו יותר קולות", אמרה פרדריקסן לתומכיה, אך הדגישה כי היא מוכנה לקחת אחריות ולהוביל את המדינה גם בכהונה שלישית, למרות היחלשותה הדרמטית.

התרסקות בימין והזדמנות במרכז

המפה הפוליטית בדנמרק עברה טלטלה רחבה: הסוציאל-דמוקרטים: צנחו לשפל של 123 שנים (21.9%). מפלגת "ונסטרה" (הימין): רשמה אף היא את התוצאה הגרועה ביותר שלה מזה מאה שנה עם 10.1% בלבד. הגוש הכחול (ימין): השיג 77 מושבים, מה שמונע ממנו להקים ממשלה ללא שיתוף פעולה חוצה גושים.

לארס לוקה רסמוסן, שעלה לכותרות לאחרונה בזכות הטיפול במשבר גרינלנד ותועד ב"כיף" (fist-bump) ויראלי עם סגן נשיא ארצות הברית ג'יי.די ואנס, הבהיר הלילה כי הוא מעוניין בהקמת ממשלת מרכז רחבה. מנגד, טרולס לונד פולסן, מנהיג מפלגת הימין הגדולה ביותר, כבר שלל ישיבה משותפת עם הסוציאל-דמוקרטים וקרא לרסמוסן לחבור לימין כדי להוביל ל"כיוון חדש".

מה העסיק את הבוחר הדני?

למרות הכותרות הבינלאומיות סביב עתידה של גרינלנד והלחץ מכיוון וושינגטון, מערכת הבחירות הוכרעה בסוגיות פנים בוערות. הבוחרים הצביעו על יוקר המחיה, מצב הכלכלה ורווחה כנושאים המרכזיים. לצד אלו, סוגיות סביבתיות כמו זיהום מי השתייה מחומרי הדברה (כתוצאה מחקלאות חזירים) וטביעת הרגל הפחמנית של ענף החקלאות תפסו מקום מרכזי בשיח הציבורי.

כעת נערכת דנמרק לתקופה של משא ומתן קואליציוני מורכב שעשוי להימשך שבועות. התרחיש הסביר ביותר, לפי פרשנים פוליטיים במדינה, הוא ניסיון להקים ממשלת מרכז-שמאל שתכלול את הסוציאל-דמוקרטים, מפלגות שמאל קטנות יותר והמרכז של רסמוסן, אולם המחיר הפוליטי שפרדריקסן תיאלץ לשלם צפוי להיות כבד במיוחד.