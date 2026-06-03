מבוכה לנשיא רוסיה: אוקראינה תקפה היום (רביעי) מתקן נפט בסנט פטרסבורג, רגע לפני תחילתו של הכנס הכלכלי הבינלאומי שנערך ברוסיה, ובו ולדימיר פוטין אמור לשאת דברים.

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נשיא אוקראינה וולדימיר זלנסקי אישר כי צבאו תקף מסוף נפט בעיר השנייה בגודלה ברוסיה, ופרסם תיעוד של העשן הסמיך שעלה מהמתקן שהותקף. "פגענו במתקנים חשובים בשטח רוסיה - בהם מסוף הנפט המרוחק כאלף קילומטרים מהגבול, ומשמש את הצבא", כתב בחשבונו הרשמי ברשת X.

"מטרות נוספות היו בסיס ימי מרכזי הסמוך לעיר, ומפעל באזור טמבוב, שעסק בייצור נשק רוסי, ונמצא במרחק 600 קילומטרים מחזית הלחימה", הוסיף, "אני מודה ללוחמים על הפעולה המדויקת. תוכנית הסנקציות ארוכות הטווח של אוקראינה פועלת כפי שצריך - כדי לקרב את השלום. תהילה לאוקראינה".

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מוקדם יותר היום, מתקפת רחפנים פגעה בסנט פטרסבורג - עיר הולדתו של פוטין, שנחשבת ל"דאבוס הרוסית". בשל התקיפה, רשות התעופה במדינה הודיעה על שיבוש זמני בטיסות בנמל התעופה הסמוך.

https://x.com/i/web/status/2062053289294692847 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

המתקפה הזו מתרחשת כיממה לאחר מתקפה רוסית נרחבת שפגעה במספר ערים ברחבי אוקראינה, בהן הבירה קייב. רוסיה, לפי הדיווחים, שיגרה טילים וכטב"מים שפגעו במבני מגורים, והביאו לקריסה חלקית של בניין בן תשע קומות.

על פי הדיווחים באוקראינה, בקייב לבדה נרשמו לפחות ארבעה הרוגים וכ-30 פצועים. בחרקוב דווח על 10 פצועים, כתוצאה מפגיעות באזורי תעשייה ומבני מגורים.

בדניפרו, דרום-מזרח לבירה אוקראינה, נהרגו לפחות תשעה בני אדם מהשיגורים ו-16 נוספים נפצעו בפגיעות בבניינים בעיר. בשל המתקפות, נאלצו אלפי תושבים בקייב לתפוס מחסות ברכבת התחתית בעיר.