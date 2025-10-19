מבוי סתום: התנאי שפוטין דרש מטראמפ לסיום המלחמה

בשיחת טלפון עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ בשבוע שעבר, נשיא רוסיה ולדימיר פוטין דרש מקייב לוותר על שליטה מלאה בדונייצק, אזור חיוני אסטרטגית במזרח אוקראינה, כתנאי לסיום המלחמה, כך אמרו שני בכירים המעורים בשיחה לוושינגטון פוסט היום (ראשון).

פוטין ניסה לכבוש את השטח ונכשל במשך 11 שנים, ונהדף שוב ושוב על ידי כוחות אוקראינים המבוססים עמוק באזור שלדעתם מהווה חומת מגן מרכזית מפני התקדמות רוסית מהירה מערבה לעבר בירתם. התמקדותו של פוטין בדונייצק מרמזת שהוא אינו נסוג מדרישות העבר שהותירו את הסכסוך במבוי סתום, למרות אופטימיותו של טראמפ לגבי השגת עסקה, אמרו הבכירים.

KREMLIN / AFP

רוסיה או קבוצות הנתמכות על ידי רוסיה תבעו חלקים מהאזור מאז 2014, אך הם מעולם לא הצליחו לכבוש את כל האזור בכוח. לפי הדיווח, בשיחה בין טראמפ לפוטין, המנהיג הרוסי רמז שהוא יהיה מוכן לוותר על חלקים משני אזורים אחרים באוקראינה שכבש חלקית, זפוריז'יה וחרסון, בתמורה לשליטה מלאה בדונייצק. זוהי תביעה טריטוריאלית גורפת מעט פחות מזו שהעלה באוגוסט בפסגה בין טראמפ לפוטין באנקורג'.