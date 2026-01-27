סוכל פיגוע טרור של דאעש נגד שגרירות ישראל באזרבייג'ן

הרשויות באזרבייג'ן הודיעו היום (שלישי) כי סיכלו פיגוע טרור שתוכנן להתבצע בשגרירות זרה במדינה. אירוע הטרור תוכנן לצאת לפועל בהוראת השלוחה האפגנית של ארגון דאע"ש. ל-i24NEWS נודע כי השגרירות המדוברת היא שגרירות ישראל - וכי מדובר באירוע מלפני מספר חודשים.

שלושה גברים שתכננו את הפיגוע, ונקשרו לארגון הטרור דאעש, נעצרו. הם השיגו נשק לפני שנתפסו על ידי כוחות הביטחון.

כזכור, באוקטובר 2024, בית המשפט לפשעים חמורים בבאקו, גזר פסק דין בעניינו של האזרח האפגני פאוזאן מוסא חאן, שהואשם בתכנון פיגוע טרור באזרבייג'ן שהיה מכוון נגד שגרירות ישראל. הוא נמצא אשם ונידון ל-10 שנות מאסר.

כפי שדיווח בעבר שירות הביטחון הממלכתי (SSS) של אזרבייג'ן, פבזאן מוסא חאן בן ה-34 הגיע לבאקו במטרה לבצע פעולת טרור. הוא תכנן פיצוץ שיוביל לנפגעים ולהשלכות חמורות אחרות. מטרת החבלה הייתה לערער את הסדר הציבורי, לזרוע בהלה בקרב האוכלוסייה, ולהשפיע על קבלת החלטות של סוכנויות ממשלתיות וארגונים בינלאומיים.

החקירה קבעה כי בהיותו בבאקו, ערך מוסא חאן מעקבים סביב בניין השגרירות של אחת המדינות הזרות, תוך קביעת מיקום לביצוע פיגוע. כדי להוציא לפועל את תוכניתו, הוא גם קשר קשר עם אחרים לגייס משתתפים אפשריים, להשיג נשק, חומרי נפץ ותמיכה כספית.

יצוין כי בעבר, האזרח האפגני פאוזאן מוסא חאן, נעצר ביולי 2023, אז דווח כי הוא תכנן לפגוע בשגרירות ישראל.