דיפלומט אירופי בכיר ל-i24NEWS: "החזרת החטופים לא הוצגה כתנאי להכרה כדי למנוע כוח מחמאס"

דיפלומט אירופי בכיר בשיחה עם i24NEWS הסביר הערב (ראשון) לאחר גל ההכרות במדינה פלסטינית: "יותר מדי אנשים בישראל רואים בזה מעשה עוין או עונש. זה לא נכון. אנו ידידים של ישראל שמנסים לשמור בחיים את הפתרון היחיד - הדרך היחידה לסיים את הסכסוך בין ישראל לפלסטינים. אני יודע שרוב האנשים בישראל לא אוהבים את זה, אבל אין פתרון חלופי".

הדיפלומט הסביר את ההחלטה גם בהצהרות של שרי הממשלה: "סמוטריץ' מדבר על חיסול פתרון שתי המדינות, בפועל הוא מוביל למלחמה אינסופית עם הפלסטינים, לאלימות של הכיבוש ולתגובה הפלסטינית. אנחנו מנסים לדחוף לפתרון בדרכי שלום. קיבלנו הצהרה מהליגה הערבית שמתחייבת לחזון של ישראל ופלסטין כחלק מקהילת העמים באזור. פתרון שתי המדינות. אחת הסיבות הייתה שהסכמנו להכיר במדינה פלסטינית. זו הזדמנות עצומה עבור ישראל".

כשנשאל על העובדה שההכרה לא מעמידה תנאים כלשהם בפני הפלסטינים, לא שחרור החטופים ולא פירוק חמאס מנשקו, הדיפלומט טוען "דרשנו את שחרור החטופים כל יום. לא הפכנו זאת לתנאי משום שאיננו רוצים לתת לחמאס שליטה. אנחנו צריכים להראות שחמאס אינו רלוונטי. לא ניתן להם חשיבות או מיקוד. זו הסיבה שלא הצבנו תנאים".

המהלך של בריטניה, קנדה ואוסטרליה גם לא מותנה גם בצעדים של הרשות הפלסטינית, זו שעדיין מעבירה תשלומים למחבלים, מסיתה נגד ישראל בספרי הלימוד ולא מקיימת בחירות דמוקרטיות כבר שנים רבות. לדברי הדיפלומט, המדינות סומכות על הבטחות של הפלסטינים לשינוי: "נושא התשלומים נמצא בפיילוט של הרשות, ספרי הלימוד נבדקים כל שנתיים, יש בדיקה נוספת שתתקיים שוב. עמדנו מולם על רפורמות נוספות. אבו מאזן אף הבטיח בחירות בתוך שנה מתום המלחמה. נעמיד את אבו מאזן במבחן ההתחייבות הזו." ולמרות הצעד המשמעותי, גם הבכיר האירופאי מודה בשיחה "מדובר בצעד סמלי, אין לו השפעה בשטח".