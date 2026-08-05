הקרבות עברו לשמיים: נחילי הכטב"מים שמשנים את פני החזית בין רוסיה לאוקראינה

אחרי ארבע שנים של מלחמת חפירות יבשתית תקועה בין רוסיה לאוקראינה - הקרבות עברו לשמיים. שני הצדדים משגרים נחילי כטב"מים זה לעבר זה - וגורמים נזק רב ולא מעט אבדות.

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כשמלחמת רוסיה אוקראינה פרצה לפני ארבע וחצי שנים, רבים חשבו שהסיכויים של אוקראינה להדוף את המתקפות הרוסיות קלושים. אך התמונות מהחודש האחרון מראות תמונת מצב אחרת לחלוטין. האסטרטגיה האוקראינית, שימוש בכטב"מים נגד העורף הרוסי, הוא חלק מקמפיין אוקראיני - ״להביא את המלחמה הביתה - אל האזרח הרוסי".

במסגרת הקמפיין, תקפה אוקראינה את חברת הסחר המכוון Wildberries, המכונה "אמזון הרוסית". התקשורת הרוסית מדווחת על פגיעה בשני מחסנים, וצוותים נקראו לכבות את הלהבות.

פיצוץ נוסף נשמע במחסן במחוז מוסקבה, שהביא ל-5 הרוגים ו-10 פצועים. מספר ההרוגים עלה הבוקר לשישה, לאחר שכטב"ם אוקראיני פגע במכונית סמוך לגבול, ואישה אחת נהרגה.

המטרה של אוקראינה היא לגרום לאזרח הרוסי הסובל להפעיל לחץ על פוטין והצמרת במדינה. התקיפות על מתקני נפט כבר הביאו למשבר דלק ברוסיה. אך מנגד, רוסיה לא מפחיתה את האש.

התיעוד משוק האוכל בחרסון שבדרום אוקראינה, שבו רחפן רוסי חג סביב סוחר אוקראיני, ולבסוף תוקף ופוצע אותו - מראה שרוסיה מכוונת לאזרחים תמימים.

חרף נסיונותיה של ארצות הברית להביא לסיום המלחמה - לא נראה סוף באופק. המלחמה, שתיכנס ב-2027 לשנתה החמישית, משתנה ומשתדרגת. השימוש המתוחכם ברחפנים וכטב"מים, כניסתם של חיילים צפון קוריאניים למערכה וסנקציות נרחבות מצביעים - המלחמה המערבית הקשה ביותר מאז מלחמת העולה השנייה, ממשיכה.