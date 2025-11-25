שוטרים הותקפו בפטיש: נחשף תיעוד הפריצה לאלביט בבריטניה

תיעוד קשה: בית המשפט בבריטניה צפה היום (שלישי) בתיעוד מתוך מצלמת הגוף של השוטרים שעצרו את ששת הפעילים הפרו פלסטינים שפרצו למשרדי אלביט בבריטניה באוגוסט בשנה שעברה. בסרטון, נראה פעיל מארגון Palestine Action, כשהוא תוקף את הכוחות באמצעות פטיש וגורם לפציעתה של שוטרת בעמוד השדרה.

ששת הנאשים הם שרלוט הד (29), סמואל קורנר (23), לאונה קמיו (30), פטימה רג'ואני (21), זואי רוג'רס (22) וג'ורדן דוולין (31). עורכי הדין ציינו כי ששת הפורצים לבשו בגדים אדומים והשתמשו ברכב המיועד לאסירים, כדי להיכנס למפעל של Elbit Systems בבריסטול במהלך מה שכונה מתקפה "מאורגנת בקפידה".

הם מואשמים בעבירות של פריצה מחמירה, גרימת נזק פלילי והפרעה אלימה. השישה, שזרעו הרס רב במקום - בין היתר באמצעות פטיש וגרזן מכחישים את כל ההאשמות.

כזכור, המפעל אליו פרצו הפעילים שייך לחברת אלביט מערכות בריטניה, חברה בת של אלביט מערכות, יצרנית הנשק הגדולה בישראל. לאחר התקיפה, הם מסרו כי אינם מייצרים מערכות עבור ישראל - אלא עבור הצבא הבריטי.