התפרצות נגיף "האטנה" באוניית הקרוז "MV Hondius" ממשיכה לעורר דאגה ברחבי העולם. כלי השיט המבודד הגיע היום (ראשון) לטנריף ועגן מול נמל גראנאדייה דה אבונה. סירות קטנות יעבירו את הנוסעים וחלק מאנשי הצוות אל החוף לצורך כניסה לבידוד ובהמשך - טיסה למדינות המוצא שלהם.

חלק מצוות הספינה, וגם גופת הנפטר מהווירוס, יישארו על הסיפון, משם ימשיכו להולנד, שם הספינה תחוטא. מומחים בדקו את כלי השיט לאחר שהגיע לטנריף ולא מצאו מכרסמים על הסיפון.

בתוך כך, שני חולים נוספים אותרו במהלך סוף השבוע. כאמור בגבר שחלה לאחר שעזב את הספינה, ואישה שחלתה לאחר שישבה ליד נוסע נגוע במטוס. ארגון הבריאות העולמי מדגיש כי הסיכוי לאוכלוסיה הכללית להידבק בנגיף הינו נמוך, אך לשוהים על הספינה סיכון בינוני.

כזכור, שלושה נוסעים שהיו על סיפון ה-MV Hondius מתו, כאשר אחד מהם אושר כנשא של הנגיף הנדיר. חמישה נוסעים נוספים על הספינה הראו תסמינים של המחלה, מתוכם ארבעה נמצאו כחיוביים לנגיף, כך על פי ארגון הבריאות העולמי. על פי החשד, המקרה המאומת הראשון לנגיף נדבק לפני העלייה לספינה, או במהלך השיט בארגנטינה וצ'ילה, מקום מוצאו של הנגיף.

גורמי בריאות במספר מדינות בודקים אנשים שהיו על הספינה או שהיו במגע קרוב עם אלה שהיו. ארגון הבריאות העולמי אמר כי הסיכון לאוכלוסייה הכללית נמוך. הספינה עזבה את חופי מערב אפריקה ביום רביעי עם כ-150 נוסעים ואנשי צוות דווח לראשונה על ההתפרצות ב-2 במאי, בעוד 34 אחרים כבר עזבו את האונייה.