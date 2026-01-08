האסון בשוויץ: בעלת הבר ראתה את השריפה - ונמלטה עם הכסף

מנהלת בר הנופש השוויצרי שבו נהרגו 40 בני אדם בשריפה בערב השנה החדשה, נמלטה לכאורה עם המזומנים של אותו הלילה, בעוד לקוחות נאבקו נואשות להימלט מהלהבות, כך דווח היום (חמישי) ב"ניו יורק פוסט". כעת, היא ובעלה מואשמים בהשמדת ראיות.

ג'סיקה מורטי, בת 40, מואשמת בנטישת בליינים כאשר להבות אפפו את הבר בבעלותה ובבעלות בעלה, "לה קונסטלסיון". היא נראתה על ידי עדים רבים נושאת את הקופה הרושמת, בה הרווחים מהלילה בו אירע האסון. לאחר השריפה, מורטי אמרה שספגה "כוויות קלות על זרוע אחת" בזמן שנמלטה מהאש.

בעוד החוקרים סקרו צילומי טלפון סלולרי וצילומי אבטחה מהבר וממצלמות המותקנות על פנסי רחוב באזור כדי לשחזר את מה שקרה, בני הזוג מואשמים בהשמדת ראיות על ידי חסימת חשבונות מדיה חברתית לאחר האסון.

רומן ג'ורדן, עורך דין המייצג חלק מ-116 הפצועים באירוע, רבים מהם בני נוער שנותרו עם כוויות קטלניות, אמר כי הבר השעה את חשבונות הפייסבוק והאינסטגרם של העסק בזמן שפעולות החילוץ עדיין נמשכו.

הוא הוסיף שהשריפה פרצה בסביבות השעה 1:30 לפנות בוקר, וטען כי המועדון חסם את חשבונות המדיה החברתית שלו בין השעות 3:00 ל-6:30 בבוקר, בעוד שאתר האינטרנט שלו הוסר מהרשת כשכוחות החירום פעלו לכיבוי הלהבות ולהצלת הקורבנות. הוא טען כי החשבונות המושעים הכילו סרטונים של מסיבת החג הצפופה והחגיגות המוקדמות יותר, וכי הסרתם מראה כי חששות ביטחוניים "עלו מיד לראשם של המנהלים".

בתוך כך, בני הזוג, העומדים בפני אישומים של הריגה ברשלנות, חבלה גופנית ברשלנות והצתה ברשלנות, ייחקרו מחר (שישי) על ידי משרד התובע הציבורי בעיירה הסמוכה סיון, כך דווח בסוכנות הידיעות AP. זו תהיה הפעם הראשונה שהשניים ייחקרו מאז פרסום האישומים נגדם ביום שבת.