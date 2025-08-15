"טיפשות שאין לתאר במילים": פולין סוערת בעקבות השלט שהניפו אוהדי מכבי חיפה

מומלצים -

אוהדי מכבי חיפה הצליחו אמש (חמישי) לעורר סערה בפולין, במהלך ההפסד של קבוצתם 2:0 לראקוב צ'נסטוחובה הפולנית, במסגרת סיבוב המוקדמות השלישי בקונפרנס-ליג שהתקיים בהונגריה. הכל החל כאשר האוהדים הירוקים הניפו ביציעים שלט שבו נכתב "רוצחים מאז 1939" - עקיצה ברורה לעבר העם הפולני וחלקו ברצח היהודים בתקופת מלחמת העולם השנייה. ואם זה לא מספיק, שעתיים אחרי המשחק, אוהדים פולנים של ראקוב, יידו הלילה אבנים לעבר אוהדי מכבי חיפה ואף ניפצו את שמשת האוטובוס בה שהו.

יצוין כי השלט של האוהדים מישראל היה תגובה ישירה לשלט שתלו אוהדי ראקוב רק לפני שבוע, בהתמודדות הראשונה בין שתי הקבוצות, ועליו נכתב: "ישראל רוצחת והעולם שותק".

השלט גרם לזעם רב, שהחל דקות אחרי המשחק בכלי התקשורת בפולין, ונמשך גם בדרג הפוליטי שם קראו לשר החוץ הפולני לזמן את שגריר ישראל לשיחת נזיפה בעקבות המקרה.

בשעות לילה, נשיא פולין, קרול נברוצקי, כתב בחשבון ה-X שלו תגובה זועמת במיוחד לשלט של אוהדי מכבי חיפה: "השלט המזעזע שמציגים אוהדי מכבי חיפה מעליב את זכרם של אזרחי פולין שהיו קורבנות מלחמת העולם השנייה, כולל 3 מיליון יהודים. זוהי טיפשות שאין לתאר במילים".

גם סגן ראש ממשלת פולין, ולאדיסלאב קוסיניאק-קאמיש, הגיב לשלט שהגיע מצד הירוקים: "התנהגות מבישה של האוהדים הישראלים במהלך משחק הקונפרנס ליג נגד פולין והפולנים. אני מצפה לתגובה מיידית מאופ"א שהיא בגדר חובה. לא נקבל אי-דיוקים היסטוריים נגד העם שלנו".

השלט שתלו אוהדי מכבי חיפה בשבוע שעבר - במשחק הראשון בין שתי הקבוצות

נשיא ההתאחדות הפולנית, צזארי קולשה המשיך באותו הקו: "מדובר בהתנהגות מבישה של אוהדי מכבי חיפה - השלט הוא התקפה איומה על הפולנים וגם שקר היסטורי. ההתאחדות הפולנית מגנה בתוקף פעולות שכאלה ומצפה לתגובה מאופ"א. אני סבור כי לכדורגל הפולני מגיע כבוד".