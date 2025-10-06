אחרי פחות מחודש בתפקידו: ראש ממשלת צרפת החדש התפטר

אחרי פחות מחודש בתפקידו: ראש ממשלת צרפת החדש סבסטיאן לקורנו התפטר הבוקר (שני) מתפקידו ואמר: ״כל המפלגות הפוליטיות מתנהגות כאילו יש להן רוב משלהן בפרלמנט״. כך יצא שיממה בלבד לאחר שהודיע ​​על הרכבת ממשלתו, הגיש לקורנו את התפטרותו לנשיא צרפת עמנואל מקרון.

הוא נשא נאום קצר בחצר ארמון מטיניו, מטה ראש הממשלה, במהלכו תקף את המפלגות הפוליטיות בהתפטרותו בכך שאינן מוכנות להגיע לפשרות. "כל אחת מהן רצתה שהאחרות יאמצו את כל התוכניות שלה", הסביר, "הביעו הרבה קווים אדומים - אך יש מעט מאוד ירוקים. אנחנו חייבים למצוא דרך החוצה כדי שהמדינה תוכל להתקדם", אמר. "כשזה מגיע לזה... לא יידרש הרבה כדי שזה יעבוד."

התפטרותו של לקורנו מגיעה 14 שעות בלבד לאחר שמינה את הקבינט שלו - ולאחר שיריביו הפוליטיים איימו להפיל את ממשלתו והוא היה ראש הממשלה השביעי של מקרון. הקבינט החדש היה צפוי לקיים את ישיבתו הראשונה היום. אך ההרכב עורר זעם בקרב בעלי ברית פוליטיים ומתנגדים כאחד, שמתחו ביקורת על כך שהוא ימני מדי או לא ימני מספיק, מה שהעלה שאלות לגבי כמה זמן הוא יוכל להחזיק מעמד בפרלמנט מפולג שבו אף מפלגה אינה מחזיקה ברוב.

ראש מפלגת ״האיחוד הלאומי״ מהימין הקיצוני, ג'ורדן ברדלה, קרא לבחירות בזק. "לא נשיג יציבות מחודשת ללא חזרה לקלפיות ופיזור האסיפה הלאומית", אמר. במקביל, מנהיג מפלגת ״צרפת לא כנועה״ השמאלנית הקיצונית ז'אן-לוק מלנשון אמר כי מפלגתו קוראת להדחתו של מקרון.

התפטרותו של לקורנו הביאה גם לירידה חדה במניות הצרפתיות ובאירו. בנקים צרפתיים רשמו ירידה חדה בשוק הפיננסי, כאשר מדד סוסייטה ז'נרל ירד ביותר מ-6% במדד CAC 40 ברגעים שלאחר ההכרזה, בעוד שקבוצת השירותים הפיננסיים ופיתוח גלובלית-BNP Paribas ו-Credit Agricole ירדו גם הם בחדות.

i24NEWS

האירו ירד גם מול הליש"ט והדולר, בעוד שעלויות ההלוואה של ממשלת צרפת, המשתקפות בשווקי האג"ח, הגיעו לרמות שנראו לאחרונה לפני כמעט חודש, כאשר המדינה חזרה לאותו קיפאון פוליטי. התפטרותו הפתאומית הייתה בלתי צפויה וחסרת תקדים, והובילה לסערה נוספת על רקע המשבר הפוליטי בצרפת.

עם כניסתו לתפקיד, סוכנות דירוג האשראי פיץ' הורידה את דירוג האשראי של צרפת לרמה הנמוכה ביותר שנרשמה - A+ במקום AA-. מדובר במכה קשה לכלכלה השנייה בגודלה בגוש האירו, שנאבקת בחובות הולכים וגדלים ובמשבר פוליטי מתמשך. המהלך הפעיל לחץ נוסף על לקורנו, שנכנס לתפקידו רק ימים ספורים קודם לכן, לאחר שהקודמו פרנסואה ביירו הודח בהצבעת אי-אמון על תוכניתו לצמצום תקציבי. בתוך כך, לקורנו נאלץ להקים קבינט, ולנסח תקציב ל-2026 שיוכל לעבור בפרלמנט המפולג.

בפיץ' הסבירו כי ההורדה משקפת את חוסר היציבות הפוליטית בצרפת ואת היעדר "אופק ברור לייצוב החוב בשנים הקרובות". הדירוג הנמוך עלול לגרור גם סוכנויות דירוג נוספות להוריד את דירוג צרפת - מהלך שיגביר את הלחץ על שוק האג"ח הצרפתי, שהוצאות המימון שלו מתקרבות לאלה של איטליה.

טיוטת התקציב של לקורנו, שאמורה לקצץ את הגירעון מכ-5.4% מהתמ"ג, הייתה אמורה להגיע לפרלמנט בתחילת אוקטובר וספק אם היה מצליח להעביר אותה, לנוכח התנגדות עזה מצד המחוקקים.