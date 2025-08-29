עם גרטה: המשט הגדול ביותר של פרו-פלסטינים מתכונן ליציאה

מומלצים -

פעילים פרו-פלסטינים מתכוננים לצאת ביום ראשון מספרד במשט הגדול ביותר עד כה לעזה, הכולל עשרות ספינות עם סיוע הומניטרי ופעילי זכויות אדם - כך דווח היום (שישי) בסוכנות הידיעות רויטרס. בין מאות המשתתפים מ-44 מדינות נמצאים הפעילה הסביבתית השוודית גרטה טונברג והפוליטיקאית הפורטוגלית מריאנה מורטאגואה.

המשט, המכונה "סומוד" - התמדה בערבית - נועד להביא סיוע לרצועה ולמחות נגד המצור שהטילה ישראל מאז השתלטות חמאס על עזה ב-2007. "הממשלות חייבות לפעול כדי להגן על זכויות אדם ולהבטיח מעבר בטוח למשט", אמר סייף אבו קשכ, אחד ממארגני המשט, לרויטרס.

ישראל טוענת כי המצור הימי נועד למנוע הברחת נשק לארגון. מנגד, הפלסטינים ופעילי זכויות אדם טוענים כי מדובר בצעד שפוגע באוכלוסייה האזרחית בעזה. נזכיר, כי ביוני האחרון השתלט חיל הים על יאכטה בריטית שעל סיפונה הייתה גם הפעילה טונברג.