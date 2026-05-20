חברת גוגל עומדת בפני תביעה משפטית מצד מהנדס בינה מלאכותית (AI) לשעבר במעבדות "גוגל דיפמיינד" בלונדון, כך דווח היום (רביעי) בגארדיאן הבריטי. העובד לשעבר הטוען כי פוטר באופן לא מוצדק לאחר שמחה על שיתוף הפעולה של החברה עם ממשלת ישראל. המהנדס, בעל רקע פלסטיני שביקש להישאר בעילום שם, הגיש תביעה לבית הדין לעבודה בבריטניה ובה הוא טוען כי גוגל הפלתה אותו בשל אמונתו שאין להיות שותף לפשעי מלחמה.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לדבריו, העבודה במעבדת המחקר הייתה "חלום ילדות", אך תחושותיו השתנו ככל שגוגל חתמה על עסקאות ביטחוניות נוספות: "הרגשתי נורא, כאילו הלכתי לעבודה כל יום והרגשתי שאני בוגד באנושות ובעם שלי". על פי כתב התביעה, המחאה הפנימית של המהנדס הגיעה לשיאה כאשר פיזר עלונים במשרדי החברה בלונדון בהם האשים את החברה באספקת טכנולוגיה צבאית וקרא לעמיתיו להתאגד.

בנוסף, המהנדס שלח דואר אלקטרוני לעובדים שבו ביקר בחריפות את החלטתה של גוגל משנת 2025 לבטל את ההתחייבות שלא לפתח נשק הפוגע בבני אדם או מערכות מעקב המפרות את הנורמות הבינלאומיות. בספטמבר האחרון, לאחר פגישות עם מנהליו, קבעה גוגל כי העובד התפטר מתפקידו - טענה שאותה המהנדס מכחיש בתוקף, בעוד ארגון Foxglove המלווה אותו משפטית טוען כי החברה בחרה לפטר אותו כצעד נקם על פעילותו כחושף שחיתויות.

מנגד, עמדתה הרשמית של גוגל היא כי החברה אינה מפטרת עובדים בשל הבעת דעה או מעורבות בשיח קונסטרוקטיבי התואם את מדיניות החברה. עם זאת, מקורות פנימיים בדיפמיינד מעידים על תסכול גובר בקרב חוקרים אידיאליסטים שהתאכזבו מהשימושים הלא אתיים בטכנולוגיה, ולפחות עשרה מהם כבר התפטרו מתפקידם. ברקע הדברים ניצבת מחאה נרחבת יותר של מאות עובדים נגד פרויקט הנימבוס - עסקת מחשוב הענן של גוגל ואמזון עם ממשלת ישראל בהיקף של 1.2 מיליארד דולר - וכן נגד חוזים שנחתמו לאחרונה עם הפנטגון, שלדברי העובדים משמשים להעצמת משטרים סמכותניים ולפגיעה באוכלוסיות אזרחיות.