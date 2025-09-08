מכה למקרון: הממשלה בצרפת נפלה בפעם השלישית בתוך כשנה

מומלצים -

נשיא צרפת עמנואל מקרון איבד הערב (שני) את ממשלתו השנייה בתוך פחות משנה. הטלטלות הפוליטיות במדינה מרוקנות את כספי הציבור שלה. הנשיא עדיין מחזיק בסמכות החוקית להכיר במדינה פלסטינית אבל זה מערער עוד יותר את הלגיטימיות שלו פוליטית להעביר מהלכים כאלה.

הדבר מגיע לאחר שראש ממשלת צרפת פרנסואה ביירו נכשל בניסיון להציל את משרתו, לאחר שהאסיפה הלאומית של המדינה הדיחה אותו בהצבעת אמון. הממשלה זכתה לתמיכתם של 364 מחוקקים באסיפה הלאומית בת 577 המושבים, מה שאילץ אותו להגיש את התפטרותו.

ביירו שנכנס לתפקידו לפני תשעה חודשים בלבד, הוא בעל ברית מרכזי של מקרון. כמה שעות קודם לכן ניסה להציל את משרתו וקרא לאחדות בניסיון לזכות בתמיכה הן בכהונתו כראש ממשלה והן בתוכניתו השאפתנית לרסן את ההוצאות הציבוריות של צרפת.

המודח טען הגירעונות הציבוריים הגדלים של צרפת מאיימים על עתידה של הכלכלה השנייה בגודלה באיחוד האירופי. "חובות המדינה יכבידו על הדורות הבאים וישאירו את המדינה פגיעה לנושים זרים", אמר. "המדינה שלנו עובדת, חושבת שהיא מתעשרת, אבל היא לא".

ביירו הציע לקצץ סכום עצום של 44 מיליארד אירו (38.1 מיליארד ליש"ט) בהוצאות בשנת 2026. אך תוכניתו - שכללה ביטול שני ימי חג - ספגה ביקורת קשה מצד יריביו הפוליטיים, אשר מצאו בכך הזדמנות פז להפילו. "לארצנו יש צורך דחוף בצלילות, יש לה את הצורך הדחוף ביותר באחדות. אבל הפילוג הוא שמאיים לגבור, שמאיים על תדמיתה ומוניטין שלה", אמר לאחר הדחתו.

קודמו של ביירו היה מישל ברנייה שכיהן בתפקיד כשלושה חודשים ולפניו גבריאל אטל, ראש הממשלה יהודי שביקש להתפטר מהתפקיד - אך מקרון לא אישר לו, בנימוק של שמירת היציבות בצרפת.