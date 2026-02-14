חמש מדינות באירופה טוענות: "רוסיה חיסלה את מנהיג האופוזיציה באמצעות רעל צפרדעים"

רוסיה חיסלה את מנהיג האופוזיציה במדינה, אלכסיי נבלני, באמצעות רעל צפרדעים בדרום אמריקה, כך עולה מחקירה שביצעו חמש מדינות באירופה. מהתחקיר שפרסמו היום (שבת) בריטניה, צרפת, שבדיה, גרמניה והולנד עולה, כי נבלני מת בכלא הרוסי, לאחר שהורעל ברעלן קטלני שנמצא בצפרדעים באקוודור.

מי שבישרה על כך היא יוליה, אלמנתו של אלכסיי, שהופיעה במסיבת עיתונאים בשולי ועידת הביטחון במינכן, לצד שרי חוץ של כמה מדינות. עם זאת, ברוסיה ממשיכים להכחיש שמדובר בחיסול, וטוענים כי נבלני מת כתוצאה מסיבוכים רפואיות.

לא ברור כיצד הרעל, הנקרא אפיבטידין, ניתן לכאורה למתנגד המשטר הרוסי, בעת ששהה במושבת עונשין בסיביר כשמת לפני קרוב לשנתיים. נציין שהרעל - ידוע כאחד הקטלניים ביותר על פני כדור הארץ - גורם לשיתוק, קשיי נשימה ומוות.

כזכור, לאורך השנים נבלני שרד מספר ניסיונות הרעלה והתנקשות בחייו. בין היתר, באוגוסט 2020 אושפז במצב קשה בבית חולים באומסק, כשהוא סובל מתמיני הרעלה חמורים, לאחר שחש ברע במהלך טיסה. בהמשך, הוטס לטיפול רפואי בגרמניה. עם הגעתו למדינה, פרסמה הממשלה כי הוא אכן הורעל, באמצעות גז עצבים נוביצ'וק, המזוהה עם חיסולים דומים שיוחסו בעבר לממשל הרוסי.

נבלני נכלא בכלא הרוסיו מת בפברואר 2024, כשהיה בן 47 בלבד. שירות בתי הסוהר הרוסי הודיע כי הוא מת לאחר שחש ברע במהלך הליכה בכלא בו הוחזק, התעלף, ומותו נקבע מיד לאחר מכן.