הונגריה התעוררה הבוקר (ראשון) ליום בחירות דרמטי, שעשוי לחתום את כהונתו בת 16 השנים של ראש הממשלה ויקטור אורבן. מולו ניצב אתגר משמעותי בדמותו של פטר מגיאר, שהצליח לאחד סביבו התנגדות משמעותית למנהיג הוותיק.

הקלפיות נפתחו בשעה 6:00 (זמן מקומי) וצפויות להיסגר ב-19:00. אורבן ומגיאר כבר הגיעו להצביע בקלפיות שונות בבודפשט. ביציאה מהקלפי אמר אורבן: "אני כאן כדי לנצח. הקמפיין הזה היה רגע לאומי גדול עבור הצד שלנו".

בתוך שעה אחת בלבד מהפתיחה, הצביעו 3.46% מבעלי זכות הבחירה - נתון כמעט כפול מהבחירות הקודמות ב-2022 ושיא היסטורי בעידן הפוסט-סוציאליסטי של המדינה.

לפי דיווחים בתקשורת , בהם 'וושינגטון פוסט', שירותי הביון הרוסיים של פוטין תכננו להתערב בבחירות ולסייע לאורבן לשמור על כיסאו. מנגד, ראש הממשלה מאשים את אוקראינה ואת בעלות בריתה באיחוד האירופי בניסיון להפיל אותו כדי להקים בבודפשט "ממשלה פרו-אוקראינית".