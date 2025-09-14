תקרית חמורה ביוון: ישראלי הותקף במקלות ע"י פלסטינים

מומלצים -

שלושה צעירים פלסטינים תקפו אתמול (שבת) במוט עץ אזרח ישראלי בכיכר סינטגמה באתונה, מה שגרם לפציעתו של בן ה-29 באורח קל. כלל התוקפים נעצרו. בתקרית נכחה בת זוגו של הפצוע. שלושת התוקפים, בני 25, 26 ו-27, נשאו על פי הדיווח דגלי פלסטין.

כל המעורבים הובאו לתחנת המשטרה בסינטגמה בעיר, בעוד שישה מוטות פלסטיק, שניים מהם נשאו דגלים, נמצאו אצל הפלסטינים והוחרמו.

בתיעוד מהתקרית ניתן לראות מספר גברים מכים באמצעות מוט עץ את הישראלי, בעוד זוגתו מנסה לגונן עליו מפניהם.