שוטרים רצו להוריד לוחמת MMA מטיסה - זה נגמר לא טוב

שינייד קוואנה האירית' לוחמת אומנויות לחימה משולבות (MMA) מקצועית, בת 39, נעצרה השבוע לאחר שהכתה שוטרים שהגיעו להוריד אותה מטיסה של חברת "ריינאייר" מגרן קנריה לדבלין, כך פורסם הבוקר (חמישי). שני שוטרים נפצעו בעקבות המהומה, אחד מהם נאלץ לקחת חופשת מחלה.

מפרטי המקרה עולה כי המטוס היה במצב הכנה להמראה בסביבות השעה 19:30 כאשר קוואנה ונוסעת נוספת החלו להתפרע. צוות הטיסה הזעיק משטרה, בשל חוסר היכולת שלהם להתמודד עם העימות שהחמיר.

לאחר שהשוטרים הגיעו, התחיל בינם לבין קוואנה דין ודברים, במהלכם היא סירבה לרדת. על פי עדי ראייה, במהלך האירוע, קוואנה "הכתה שוב ושוב" את השוטרים שלא הצליחו להתמודד או לנטרל אותה. בעקבות התקרית, שוטר אחד נפצע וקיבל טיפול בבית החולים, ולאחר מכן נאלץ לצאת לחופשת מחלה.

בסרטון שפורסם על ידי כלי תקשורת מקומיים נראית הלוחמת צועקת באנגלית בעוד היא נאבקת עם שוטרים בעוצמה במסדרון הצר של המטוס, כאשר הם מנסים לעצור אותה.

היא נעצרה בסופו של דבר והוחזקה בתא מעצר בשדה התעופה לפני שהופיעה בבית המשפט בספרד ביום שלישי. היא שוחררה בערבות ונמצאת עדיין תחת חקירה בגין תקיפת שוטר והתנגדות למעצר. הרשויות לא חשפו האם הנוסעת השנייה שהיתה מעורבת תעמוד בפני אישומים או הגבלות נסיעה.