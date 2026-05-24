סערת המשט לעזה: בצל הזעם העולמי, פעילים שגורשו מישראל טוענים שחוו התעללות קשה ואף נאלצו להיות באלונקות. עם זאת, תיעודים שבהם הם נראים צועדים על רגליהם, בריאים ושלמים חושפים את השקר של חברי המשט, שלא בוחלים באמצעים על מנת להכפיש את ישראל.

חברי המשט לעזה רוצים להראות לעולם תיעוד של פעילים המגיעים הביתה חבוטים, שוכבים על אלונקה ובוכים על היחס שקיבלו במעצר בישראל. הפעילה הגרמנייה נסרין זעיתר בשדה התעופה באיסטנבול, על הזמן שלה בכלא הישראלי. אלא ששעות ספורות לאחר מכן, עם הגעתה לגרמניה, השתקמה (באורח פלא) באופן מלא.

בתיעוד נוסף, נצפו פעילי המשט עוזבים את ישראל כשהם מסוגלים ללכת על רגליהם - מסעם הביתה כלל הליכה, אלונקות, וחזרה להליכה. פעילים נוספים הוסיפו וטענו, מול מצלמות התקשורת העולמית: "שמו אותנו במחנה ריכוז".

במקביל, בתקשורת הספרדית פורסם תיעוד של אירוע אלימות שהתפתח לאחר הגעת מספר פעילי משט לארצם. אנשים חסמו את אחד השערים בשדה התעופה כדי להצטלם ולהתראיין לתקשורת המקומית. עימות אלים התפתח בין שוטרים לפעילים, וארבעה נעצרו. גם בשדה התעופה ביוון נצפו תמונות דומות.

הפעילים שבו למדינותיהם, אך הפרובוקציות עוד נמשכות. ניתן לומר שחברי המשט לא עזרו לאיש, אבל הפעלולים שלהם עלו לישראל ביוקר. כעת נותרנו לבד במערכה, להסביר מה האמת, ומה סתם מבוים ומניפולטיבי.